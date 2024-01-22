Понад 1,3 тисячі харків’ян захворіли за тиждень на грип та ГРВІ

У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 15 по 21 січня захворіли 1372 особи, серед них половина – діти, повідомляє мерія.

За тиждень ушпиталили 138 осіб, з них двох – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 25% – діти до 17 років.

За минулий тиждень зареєстрували 12 випадків грипу та 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Показник захворюваності становить 97 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 76,6% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.