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Понад 1,3 тисячі харків’ян захворіли за тиждень на грип та ГРВІ

Суспільство 16:27   22.01.2024
Оксана Якушко
Понад 1,3 тисячі харків’ян захворіли за тиждень на грип та ГРВІ

У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 15 по 21 січня захворіли 1372 особи, серед них половина – діти, повідомляє мерія.

За тиждень ушпиталили 138 осіб, з них двох – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 25% – діти до 17 років.

За минулий тиждень зареєстрували 12 випадків грипу та 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Показник захворюваності становить 97 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 76,6% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Читайте також: Захворюваність на грип та ГРВІ значно зросла на Харківщині – цифри

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 16:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 15 по 21 січня захворіли 1372 особи, серед них половина – діти, повідомляє мерія.".