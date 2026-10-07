Слухи о чуме в РФ: есть ли риск для Украины

Центр общественного здоровья Минздрава Украины отслеживает ситуацию в Иркутской области РФ после смерти 28-летней сотрудницы противочумного института, которую госпитализировали с тяжелой пневмонией. В медиа распространяется информация о возможной легочной форме чумы. Специалисты оценили риск для Украины.

В Центре говорят: по информации из открытых источников установили 197 контактных лиц, 189 из них госпитализировали для наблюдения и изоляции.

«В то же время диагноз чумы официально не подтвержден. Официальные российские органы сообщают о пневмонии неустановленной этиологии. При этом на официальном сайте теруправления Роспотребнадзора была опубликована информация о подозрении на особо опасную инфекцию. К этой категории инфекций относится, в частности, чума», — говорится в сообщении.

По состоянию на 5 октября должной официальной информации от РФ из-за механизмов международных медико-санитарных правил недостаточно для независимой оценки характера происшествия, констатируют специалисты.

При этом они отметили, что риск для Украины оценивается как очень низкий. Вместе с тем система эпидемиологического надзора страны имеет необходимые механизмы для своевременного выявления и реагирования на подозрение на особо опасные инфекции.

«Никаких дополнительных специальных профилактических мер населению Украины принимать не нужно. Также нет оснований покупать или принимать антибиотики «для профилактики» или «про запас», — подчеркнули в Центре.

Справка. Чума – это острая бактериальная инфекция. Человек чаще всего заражается через укусы инфицированных блох или контакта с инфицированными тканями, в основном это бубенная форма с поражением лимфоузлов. Легочная форма встречается значительно реже, но имеет наибольшее эпидемическое значение, так как при тесном контакте может передаваться от человека к человеку через респираторные частицы и без лечения быстро прогрессирует. В то же время чума поддается лечению антибиотиками, и чем раньше поставлен диагноз, тем лучше прогноз.