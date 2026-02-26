Придумала болезнь дочери и получила 200 тысяч: в Харькове будут судить женщину
Харьковские правоохранители передали в суд дело жительницы Полтавы, которая, по данным следствия, с июля 2023 по февраль 2025-го незаконно получала соцвыплаты по госпрограмме «муниципальная няня».
«Установлено, что женщина обратилась в одно из управлений социальной защиты населения в Харькове с фальшивой справкой больницы, что якобы подтверждает наличие у ее дочери тяжелого заболевания. Это дало ей право на участие в указанной программе», – рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Затем, установило следствие, фигурантка заключила договор об уходе за ребенком.
«Ежемесячно женщина составляла акты о якобы предоставленных услугах, в которые вносила ложные сведения. Поддельные документы и квитанции об оплате услуг были поданы в соцзащиту, на основании чего она получала государственную компенсацию», — отметили в прокуратуре.
По данным правоохранителей, женщина успела получить от государства более 200 тысяч гривен.
Фигурантке инкриминируют мошенничество и подлог официального документа.
В прокуратуре добавили, что женщина искренне раскаялась и добровольно возместила в бюджет нанесенный ущерб в полном объеме.
Читайте также: В Харькове избили мужчину: полиция выяснила, что произошло
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: болезнь, дитина, новости Харькова, соцвыплаты, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Придумала болезнь дочери и получила 200 тысяч: в Харькове будут судить женщину», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 14:17;