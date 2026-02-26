Live

Придумала болезнь дочери и получила 200 тысяч: в Харькове будут судить женщину

26.02.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители передали в суд дело жительницы Полтавы, которая, по данным следствия, с июля 2023 по февраль 2025-го незаконно получала соцвыплаты по госпрограмме «муниципальная няня».

«Установлено, что женщина обратилась в одно из управлений социальной защиты населения в Харькове с фальшивой справкой больницы, что якобы подтверждает наличие у ее дочери тяжелого заболевания. Это дало ей право на участие в указанной программе», – рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

Затем, установило следствие, фигурантка заключила договор об уходе за ребенком.

«Ежемесячно женщина составляла акты о якобы предоставленных услугах, в которые вносила ложные сведения. Поддельные документы и квитанции об оплате услуг были поданы в соцзащиту, на основании чего она получала государственную компенсацию», — отметили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, женщина успела получить от государства более 200 тысяч гривен.

Фигурантке инкриминируют мошенничество и подлог официального документа.

В прокуратуре добавили, что женщина искренне раскаялась и добровольно возместила в бюджет нанесенный ущерб в полном объеме.

Автор: Виктория Яковенко
