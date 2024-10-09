Впервые за 12 лет – женщина «привезла» в Харьков лихорадку Западного Нила
57-летняя женщина вернулась в Харьков из путешествий по Европе, инфицированная лихорадкой Западного Нила, сообщила генеральный директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.
В прошлом месяце, в сентябре, зарегистрирован первый за 12 лет случай лихорадки Западного Нила в Харькове, рассказала Махота.
«Больная инфицировалась во время поездок по странам Европы. Она путешествовала по Польше, Болгарии, Греции и также Турции. В Харьков женщина вернулась уже с клиническими проявлениями заболевания. Пока больная еще находится в инфекционной больнице. Это женщина 1967 года, она уже идет на поправку», — отметила Махота.
Лихорадка Западного Нила — острое инфекционное заболевание, которое передают комары. Болезнь сопровождается высыпаниями на коже и воспалением мозговых оболочек, иногда.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: болезнь, лихорадка Западного Нила, Любов Махота, областная инфекционная больница, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 20:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летняя женщина вернулась в Харьков из путешествий по Европе, инфицированная лихорадкой Западного Нила, сообщила Любовь Махота.".