Вперше за 12 років – жінка «привезла» до Харкова гарячку Західного Нілу

57-річна жінка повернулася до Харкова з подорожей Європою, інфікована лихоманкою Західного Нілу, повідомила генеральний директор Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.

Минулого місяця, у вересні, зареєстрований перший за 12 років випадок гарячки Західного Нілу в Харкові, розповіла Махота.

«Хвора інфікувалась під час поїздок країнами Європи. Вона подорожувала Польщею, Болгарією, Грецією та Туреччиною. До Харкова жінка повернулася вже з клінічними проявами захворювання. Наразі хвора ще перебуває в інфекційній лікарні. Це жінка 1967 року народження, вона вже йде на поправку», – зазначила Махота.

Лихоманка Західного Нілу – гостре інфекційне захворювання, яке передають комарі. Хвороба супроводжується висипаннями на шкірі та запаленням мозкових оболонок, іноді.