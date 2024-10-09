Вперше за 12 років – жінка «привезла» до Харкова гарячку Західного Нілу
57-річна жінка повернулася до Харкова з подорожей Європою, інфікована лихоманкою Західного Нілу, повідомила генеральний директор Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.
Минулого місяця, у вересні, зареєстрований перший за 12 років випадок гарячки Західного Нілу в Харкові, розповіла Махота.
«Хвора інфікувалась під час поїздок країнами Європи. Вона подорожувала Польщею, Болгарією, Грецією та Туреччиною. До Харкова жінка повернулася вже з клінічними проявами захворювання. Наразі хвора ще перебуває в інфекційній лікарні. Це жінка 1967 року народження, вона вже йде на поправку», – зазначила Махота.
Лихоманка Західного Нілу – гостре інфекційне захворювання, яке передають комарі. Хвороба супроводжується висипаннями на шкірі та запаленням мозкових оболонок, іноді.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: болезнь, лихорадка Западного Нила, Любов Махота, областная инфекционная больница, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 20:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річна жінка повернулася до Харкова з подорожей Європою, інфікована лихоманкою Західного Нілу, повідомила Любов Махота.".