9-летний мальчик умер от гриппа в Харьковской области

У ребенка, умершего от гриппа, были нарушения иммунитета и избыточный вес, сообщила МГ «Объектив» директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.

«Ребенок 9 лет из Валковской громады. Заболел он 10 марта, но впервые за медицинской помощью по месту жительства обратились к семейному врачу 15 марта. Госпитализирован мальчик в тяжелом состоянии 27 марта», — рассказала Махота.

Лабораторно обнаружен у ребенка вирус гриппа типа А H1. Умер мальчик на следующий день после госпитализации 28 марта.

В последний раз в Харьковской области от гриппа умирали дети во время эпидсезона 2018-2019 годов. Тогда погибли 3 ребенка в возрасте 0-4 лет и один ребенок школьного возраста.