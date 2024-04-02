9-летний мальчик умер от гриппа в Харьковской области
У ребенка, умершего от гриппа, были нарушения иммунитета и избыточный вес, сообщила МГ «Объектив» директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.
«Ребенок 9 лет из Валковской громады. Заболел он 10 марта, но впервые за медицинской помощью по месту жительства обратились к семейному врачу 15 марта. Госпитализирован мальчик в тяжелом состоянии 27 марта», — рассказала Махота.
Лабораторно обнаружен у ребенка вирус гриппа типа А H1. Умер мальчик на следующий день после госпитализации 28 марта.
В последний раз в Харьковской области от гриппа умирали дети во время эпидсезона 2018-2019 годов. Тогда погибли 3 ребенка в возрасте 0-4 лет и один ребенок школьного возраста.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2024 в 17:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У ребенка, умершего от гриппа, были нарушения иммунитета и избыточный вес, сообщила МГ «Объектив» директор областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота.".