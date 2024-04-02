9-річний хлопчик помер від грипу на Харківщині

У дитини, яка померла від грипу, були порушення імунітету та надмірна вага, повідомила МГ «Об’єктив» директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.

«Дитина 9 років з Валківської громади. Захворів він 10 березня, але вперше за медичною допомогою за місцем проживання звернулися до сімейного лікаря 15 березня. Госпіталізували хлопчика у тяжкому стані 27 березня», – розповіла Махота.

Лабораторно виявили у дитини вірус грипу типу А H1. Помер хлопчик на наступний день після госпіталізації 28 березня.

Востаннє на Харківщині від грипу помирали діти під час сезону 2018-2019 років. Тоді загинули 3 дитини у віці 0-4 років та одна дитина шкільного віку.