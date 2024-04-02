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9-річний хлопчик помер від грипу на Харківщині

Суспільство 17:50   02.04.2024
Оксана Якушко
9-річний хлопчик помер від грипу на Харківщині

У дитини, яка померла від грипу, були порушення імунітету та надмірна вага, повідомила МГ «Об’єктив» директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.

«Дитина 9 років з Валківської громади. Захворів він 10 березня, але вперше за медичною допомогою за місцем проживання звернулися до сімейного лікаря 15 березня. Госпіталізували хлопчика у тяжкому стані  27 березня», – розповіла Махота.

Лабораторно виявили у дитини вірус грипу типу А H1. Помер хлопчик на наступний день після госпіталізації 28 березня.

Востаннє на Харківщині від грипу помирали діти під час сезону 2018-2019 років. Тоді загинули 3 дитини у віці 0-4 років та одна дитина шкільного віку.

Читайте також: Житель Харківщини помер від грипу, але загалом захворюваність знижується

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Квітня 2024 в 17:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У дитини, яка померла від грипу, були порушення імунітету та надмірна вага, повідомила МГ «Об’єктив» директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота.".