Житель Харківщини помер від грипу, але загалом захворюваність знижується
За період з 25 по 31 березня захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) порівняно з позаминулим тижнем знизилася на 16,6%.
Загалом у регіоні захворіли 2617 осіб, 144 з них ушпиталили, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.
При цьому одна людина померла від наслідків грипу.
Захворюваність на COVID-19 порівняно з позаминулим тижнем знизилася на 48,3%. Коронавірус підтвердився у 38 осіб, з них 25 ушпиталили.
У цілому нині інтенсивність епідемічного процесу в області відповідає низькому рівню.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грипп, заболеваемость, коронавирус, ОРВИ, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Квітня 2024 в 18:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За період з 25 по 31 березня захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) порівняно з позаминулим тижнем знизилася на 16,6%".