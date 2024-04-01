Житель Харківщини помер від грипу, але загалом захворюваність знижується

За період з 25 по 31 березня захворюваність на грип та ГРВІ (з урахуванням коронавірусу) порівняно з позаминулим тижнем знизилася на 16,6%.

Загалом у регіоні захворіли 2617 осіб, 144 з них ушпиталили, повідомляють у ДУ “Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб”.

При цьому одна людина померла від наслідків грипу.

Захворюваність на COVID-19 порівняно з позаминулим тижнем знизилася на 48,3%. Коронавірус підтвердився у 38 осіб, з них 25 ушпиталили.

У цілому нині інтенсивність епідемічного процесу в області відповідає низькому рівню.