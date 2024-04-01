Житель Харьковщины умер от гриппа, но в целом заболеваемость снижается

За период с 25 по 31 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 16,6%.

Всего в регионе заболели 2617 человек, 144 из них госпитализировали, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

При этом один человек умер от последствий гриппа.

Заболеваемость COVID-19 в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 48,3%. Коронавирус подтвердился у 38 человек, из них госпитализировали 25.

В целом интенсивность эпидемического процесса в области соответствует низкому уровню.