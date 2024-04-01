Житель Харьковщины умер от гриппа, но в целом заболеваемость снижается
За период с 25 по 31 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 16,6%.
Всего в регионе заболели 2617 человек, 144 из них госпитализировали, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
При этом один человек умер от последствий гриппа.
Заболеваемость COVID-19 в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 48,3%. Коронавирус подтвердился у 38 человек, из них госпитализировали 25.
В целом интенсивность эпидемического процесса в области соответствует низкому уровню.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболеваемость, коронавирус, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 18:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За период с 25 по 31 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 16,6%.".