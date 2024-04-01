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Житель Харьковщины умер от гриппа, но в целом заболеваемость снижается

Общество 18:16   01.04.2024
Елена Нагорная
Житель Харьковщины умер от гриппа, но в целом заболеваемость снижается

За период с 25 по 31 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 16,6%.

Всего в регионе заболели 2617 человек, 144 из них госпитализировали, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

При этом один человек умер от последствий гриппа.

Заболеваемость COVID-19 в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 48,3%. Коронавирус подтвердился у 38 человек, из них госпитализировали 25.

В целом интенсивность эпидемического процесса в области соответствует низкому уровню.

Читайте также: На Харьковщине возросла заболеваемость COVID-19: один житель умер

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2024 в 18:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За период с 25 по 31 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) в сравнении с позапрошлой неделей снизилась на 16,6%.".