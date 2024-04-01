«Гаванский синдром». ГРУ РФ калечит дипломатов США секретным оружием

За гаванским синдромом, который вот уже 10 лет возникает у американских и европейских дипломатов, чиновников и разведчиков и приводит к потере концентрации и сильной головной боли, может стоять российское ГРУ. Об этом говорит совместное расследование изданий The Insider, 60 minutes и Der Spiegel. Журналисты обнаружили, что время и место атак совпадают с поездками шпионов ГРУ РФ из воинской части 29155 в разные страны мира — в ЕС, Китай, Грузию и по всему миру.

Что такое «гаванский синдром»

«Гаванский синдром» получил свое название после одного из самых масштабных инцидентов, произошедшего в 2016 году в кубинской столице. Многие американские и канадские сотрудники местного консульства столкнулись со странным явлением. Им внезапно становилось плохо, они испытывали сильное давление (иногда боль) в ушах, приступ тошноты и паники, ощущение странных звуков — либо громкого шума, либо очень высокого звука, похожего на стрекотание кузнечика, после чего последствия преследовали их месяцами или даже годами: затуманенное сознание, проблемы с концентрацией, потеря равновесия на ровном месте, гиперакузия, проблемы со сном. Со временем стало ясно, что нечто подобное повторяется с американскими дипломатами, чиновниками и разведчиками по всему миру, зачастую прямо на территории консульств. Медицинские тесты позволили обнаружить объективные доказательства следов травмы некоторых участков головного мозга и тем самым исключить психосоматику. Из общего числа собранных за последние годы жалоб американских госслужащих (более тысячи) как минимум несколько десятков были хорошо проверены и доказаны, и происходили они по всему миру — от Европы (включая Россию) до стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, с 2014 года и до сих пор. Что вызывает такой эффект, пока не установлено, но главная рабочая версия — импульсное микроволновое излучение.

Франкфурт, 2014. Идентификация Гордиенко

Отслеживать передвижения ГРУ-шников по Европе довольно сложно, так как обычно они прилетают в одну страну, а затем арендуют машину и выдвигаются в другую — чтобы было сложнее вычислить пункт их назначения. При этом они, как правило, летают группами, которые сменяют друг друга: одни следят за жертвой и ведут подготовку, другие занимаются непосредственно исполнением. По такому сценарию все развивалось и в 2014 году.

26 января 2014 года в Праге приземлились два сотрудника в/ч 29155 — Александр Мишкин (с паспортом на имя Петрова) и Денис Сергеев («Сергей Федотов»). Через четыре года они прославятся на весь мир как отравители Скрипаля в Солсбери, но в этот раз у них была совсем другая задача. Поездом они доехали до Мюнхена, где 30 января арендовали автомобиль. На два дня они пропали и, судя по километражу, ездили в другой город, какой — неизвестно (в этом радиусе мог быть, например, Франкфурт). Сразу после возвращения они двинулись обратно в Прагу и 2 февраля улетели обратно в Москву. Скорее всего, это была первая «разведка местности».

Несколько месяцев спустя началась основная стадия операции. 25 сентября все тот же Денис Сергеев вылетел из Москвы в Милан, одновременно с ним, но в Париж вылетел Егор Гордиенко («Георгий Горшков») — запомните это имя, он еще сыграет важную роль в этой истории. Оба они сразу по прилете сядут на поезд, чтобы вскоре встретиться в Женеве. Там они снова арендовали машину, на этот раз на пять дней. Вернулись в Москву они 13 октября — опять же разными маршрутами.

Сергеева и Гордиенко сменяет следующая группа. Сначала прилетают Иван Терентьев («Лебедев») и его помощник Николай Ежов («Кононихин»), который прибывает в Вену 11 октября. Чуть позже, 15-го, к ним присоединяется Данил Капралов («Степанов»). С 17 по 24 октября к группе присоединяется Александр Ковальчук («Данилин»). Кстати, все вышеописанные лица, кроме Мишкина, через год примут участие в отравлении болгарского оружейника Емельяна Гебрева «Новичком» — и тогда они будут действовать так же, сменяя друг друга вахтовым методом.

Операция сворачивается 3 ноября, когда все трое членов группы 29155 улетают одновременно, но через разные аэропорты: Ежов — из Вены, а Терентьев и Капралов — из Женевы.

А 4 ноября во Франкфурте сотрудники американского консульства столкнулись с серией странных атак. Один из пострадавших (назовем его/ее Тейлор) почувствовал себя плохо прямо в здании консульства: сильное давление в груди, потом в шее и голове, голова закружилась, бросило в пот, начало тошнить, сердце стало бешено биться, слух как будто отключился, в голове был слышен только громкий и высокий звук. Через несколько секунд Тейлор потерял сознание.

Тейлор вспоминает, что за несколько недель до инцидента он обратил внимание на подозрительного мужчину крепкого сложения и высокого роста, который ходил вокруг жилого комплекса, предназначенного для сотрудников консульства, и фотографировал территорию. Тейлор спросил, что он тут делает, и тот, ответив что-то с сильным акцентом, ретировался.

Когда через посредников The Insider, 60 Minutes и Der Spiegel показали Тейлор фотографию Егора Гордиенко, он ответил уверенно: «Да, это он, у меня сейчас мурашки по коже, когда я смотрю на эту фотографию».

И вот уже через два года, летом 2016 года, дипломаты США в Китае начинают также сообщать о странных проблемах со здоровьем. В это время в Китай наведывался со своей группой шпион ГРУ РФ Булат Янборисов из в/ч 29155. Сотрудники консульств США в Пекине жалуются на сильные головокружения, потерю равновесия и боли.

Лето 2017 года – снова несколько жертв в Гуанчжоу, которые слышали странный высокий звук перед тем, как им стало плохо.

Осенью 2021 года в Тбилиси жертвой секретного оружия россиян стала жена американского дипломата Джой. 7 октября 2021 года она ждала возвращения сына из школы и стирала белье на втором этаже. Когда она вынимала белье из стиральной машины, повернувшись к окну, она внезапно почувствовала что-то похожее на мощную звуковую волну, которая пронзила голову слева, со стороны окна, наполнила ее всепоглощающим шумом и отозвалась страшной головной болью. Джой вышла из комнаты и зашла в ванную, там звук будто бы исчез из ее головы, и ее вырвало. Она позвонила мужу, вскоре тот приехал в сопровождении сотрудников службы безопасности при посольстве.

Ожидая мужа, Джой выглянула на улицу, заметила там странную машину, которой раньше не видела на этой улице, и сфотографировала ее. Возле машины она увидела высокого светловолосого мужчину худощавого телосложения. Рядом с ним была девочка, они были очень хорошо одеты, будто собирались на свадьбу или на спектакль. Когда мужчина увидел, что Джой фотографирует его, он быстро нырнул в машину.

Позже Джой опознала на фотографии, предоставленной журналистами, Альберта Аверьянова — сына российского генерала и главы в/ч 29155 Андрея Аверьянова.

Так же россияне атаковали секретным оружием дипломатов в Белграде и Ханое в 2021 году.

Что вызывает «гаванский синдром» и при чем тут врачи из ГРУ?

«Гаванский синдром» — настолько необычное явление, что долгое время исследователи вообще сомневались в том, что он реален. Но по прошествии времени из сотен жалоб установлено несколько десятков хорошо проверенных случаев, где однозначно видны конкретные повреждения мозга.

Разведывательное сообщество США собрало группу экспертов, которая пришла к выводу, что «гаванский синдром» вызван «уникальной комбинацией характеристик, которые не могут быть объяснены известными экологическими или медицинскими условиями и могут быть вызваны внешними раздражителями».

Доктор Дэвид А. Релман, микробиолог из Стэнфордского университета и сопредседатель экспертной группы, рассказал, что сам факт повреждений мозга у жертв «гаванского синдрома» не подлежит сомнению, но до конца непонятно, какого рода воздействие к этому привело. Один из вариантов — импульсное микроволновое излучение, другой вариант — ультразвук, но во втором случае возникает много проблем: ультразвук гораздо легче ослабить любыми преградами, такими как, например, толстая стена, да и дистанция до жертвы должна быть намного меньше, чем при использовании микроволн.

Одним из наиболее изученных случаев последствий «гаванского синдрома» стал случай Джой, где две клиники независимо диагностировали двустороннее расхождение полукружных каналов (синдром Минора). Это костный дефект, при котором в полукружном канале внутреннего уха образуются крошечные отверстия. Среди ключевых симптомов — гиперакузия (когда человек слышит даже свое моргание или движение глазных яблок во время чтения), потеря равновесия, тиннитус, который пациенты описывают как «свистящий» звук или звук, похожий на стрекотание сверчка или кузнечика (о таком говорили многие пострадавшие от «гаванского синдрома»), затуманенное сознание и мигрени.

Синдром Минора в России почти никто не изучал, кроме Военно-медицинской академии имени Кирова (ВМЕДА), профессором которой является ГРУ-шный врач Сергей Чепур, бессменный консультант генерала Аверьянова, и выпускником которой является Александр Мишкин. Именно во ВМЕДА работает сейчас и Александр Ковальчук («Калинин»), прилетавший в Европу в 2014 году во время франкфуртской операции. ВМЕДА и Институт военный медицины, возглавляемый Чепуром, являются главными полигонами, где ГРУ исследует влияние своих препаратов и орудий на организм человека и животных.

Фото: The Insider