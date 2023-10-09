Как шпионы РФ превратили страну в центре Европы в свою штаб-квартиру

Европа – трудное место для работы российских спецслужб. Если только они не в Швейцарии. Страны ЕС выслали более 600 шпионов, замаскированных под дипломатов, после нападения РФ на Украину. А в Швейцарии даже четко идентифицированные агенты остаются незамеченными, пишет Neue Zurcher Zeitung.

Швейцария все больше становится базой для спецслужб Москвы. Как показывают исследования «NZZ am Sonntag», эффективные контрмеры еще не скоро появятся.

Последствия впечатляют: Федеральная разведывательная служба (НБР) установила, что пятая часть всех офицеров разведки рф, дислоцированных в Европе, сейчас находится в Швейцарии. Это более 80 агентов.

Вена, Брюссель и Женева всегда были в центре внимания, говорит Адриан Хэнни, историк и эксперт секретных служб. «Бельгийские власти сейчас специально выдворили ключевых сотрудников российских спецслужб. Это повышает значимость Швейцарии для России». И есть явные признаки того, что люди, аккредитованные в Берне или Женеве, теперь берутся за задачи, которые раньше выполняли за границей.

По мнению Хэнни, ранее целыми сетями агентов можно было управлять и получать инструкции из Швейцарии. «Это становится все труднее из-за мер, принимаемых в других европейских странах, таких как Франция или Германия». Швейцарские власти традиционно более толерантны. В Женеве спецслужбы Путина имеют возможность следить за русской диаспорой и искать способы обойти западные санкции.

Необходимая инфраструктура уже давно существует. «Страна служит центром и логистической базой для российских спецслужб», — говорит Хэнни. Например, нападение на российского перебежчика Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, Англия, в 2018 году, готовили в районе Женевы, отмечает говорит Хэнни.

Россияне активно внедряются в Швейцарии

Тот факт, что российские службы сейчас еще активнее внедряются в Швейцарии, имеет потенциально взрывоопасный политический потенциал. «Эти иностранные агенты представляют угрозу внутренней и внешней безопасности Швейцарии», — говорит национальный советник СП Фабиан Молина. «Поскольку дипломатический иммунитет защищает их от судебного преследования, мы должны сделать так, чтобы они покинули страну».

Герхард Пфистер, президент Центра, согласен. «Мы не должны быть наивными», — предупреждает он. «Угроза со стороны российских спецслужб реальна. И оно имеет тенденцию увеличиваться, если Швейцария, в отличие от других европейских стран, терпит этих людей».

Комиссия по внешней политике требует последовательной высылки шпионов. СвДП и СВП выступают против.

Оба политика обеспокоены репутацией Швейцарии как страны проведения международных конференций. «Если мы хотим сохранить международную Женеву относительно чистой, федеральное правительство должно выслать иностранных агентов. Иначе американцы или европейцы в какой-то момент спросят, почему Швейцария не прекращает деятельность российских спецслужб», — сказал Пфистер.

Комиссия по внешней политике недавно одобрила предложение , призывающее к последовательной высылке шпионов. Однако шансы, что его поддержат в парламенте, неопределенны.

Россияне наносят ответный удар после каждого крупного изгнания, предупреждает эксперт по внешней политике старшего вице-президента Роланд Рино Бюхель. В Женеве опасаются, что после высылки шпионов РФ примет зеркальные меры, и посольство Швейцарии в Москве через несколько дней опустеет.

А национальный советник СвДП Хана-Петера Портманн, который возьмет на себя пост президента АНК после выборов, вообще называет призывы к изгнанию шпионов «чистым популизмом». С его точки зрения, большая часть сбора разведданных является «законной и в принципе беспроблемной».

Почти триста запретов на въезд

ФДФА действует более строго с российскими дипломатами, высланными из других стран. Им запрещен въезд в страну в качестве превентивной меры. По крайней мере, это официальное кредо. По данным информированных источников, с начала войны федеральное правительство отклонило около 270 запросов на въезд. А европейцы за тот же период выслали более 600 российских дипломатов.