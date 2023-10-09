Live
  • Пн 09.10.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.58
  • EUR 38.65
    • 🟢

Як шпигуни РФ перетворили країну в центрі Європи на свою штаб-квартиру

Світ 16:13   09.10.2023
Оксана Якушко
Як шпигуни РФ перетворили країну в центрі Європи на свою штаб-квартиру

Європа – важке місце для роботи російських спецслужб. Якщо тільки вони не в Швейцарії. Країни ЄС вислали понад 600 шпигунів, замаскованих під дипломатів після нападу РФ на Україну. А у Швейцарії навіть чітко ідентифіковані агенти залишаються непоміченими, пише Neue Zurcher Zeitung.

Швейцарія дедалі більше стає базою спецслужб Москви. Як показують дослідження NZZ am Sonntag, ефективні контрзаходи ще не скоро з’являться.

Наслідки вражають: Федеральна розвідувальна служба (НБР) встановила, що п’ята частина всіх офіцерів розвідки Росії, дислокованих у Європі, зараз перебуває у Швейцарії. Це понад 80 агентів.

Відень, Брюссель і Женева завжди були в центрі уваги, каже Адріан Хенні, історик та експерт секретних служб. «Бельгійська влада зараз спеціально видворила ключових співробітників російських спецслужб. Це підвищує важливість Швейцарії для Росії». І є очевидні ознаки того, що люди, акредитовані в Берні чи Женеві, тепер беруться за завдання, які раніше виконували за кордоном.

На думку Хенні, раніше цілими мережами агентів можна було керувати та отримувати інструкції зі Швейцарії. «Це стає все важче через заходи, що вживаються в інших європейських країнах, таких як Франція чи Німеччина». Швейцарська влада традиційно більш толерантна. У Женеві спецслужби Путіна мають можливість стежити за російською діаспорою та шукати способи обійти західні санкції.

Потрібна інфраструктура вже давно існує. «Країна служить центром і логістичною базою для російських спецслужб», – каже Хенні. Наприклад, напад на російського перебіжчика Сергія Скрипаля, отруєного в Солсбері, Англія, 2018 року, готували в районі Женеви, зазначає Хенні.

Росіяни активно облаштовуються у Швейцарії

Той факт, що російські служби зараз ще активніше облаштовуються у Швейцарії, має потенційно вибухонебезпечний політичний потенціал. «Ці іноземні агенти становлять загрозу внутрішній і зовнішній безпеці Швейцарії», — каже національний радник СП Фабіан Моліна. «Оскільки дипломатичний імунітет захищає їх від судового переслідування, ми маємо зробити так, щоб вони залишили країну».

Герхард Пфістер, президент Центру, погоджується. “Ми не повинні бути наївними”, – попереджає він. «Загроза з боку російських спецслужб є реальною. І вона має тенденцію збільшуватись, якщо Швейцарія, на відміну від інших європейських країн, терпить цих людей».

Комісія із зовнішньої політики потребує послідовної висилки шпигунів. СвДП та СВП виступають проти.

«Якщо ми хочемо зберегти міжнародну Женеву відносно чистою, безпечною, федеральний уряд має вислати іноземних агентів. Інакше американці чи європейці в якийсь момент спитають, чому Швейцарія не припиняє діяльність російських спецслужб», – сказав Пфістер.

Комісія із зовнішньої політики нещодавно схвалила пропозицію, яка закликає до послідовної висилки шпигунів. Проте шанси, що його підтримають у парламенті, є невизначеними.

Росіяни завдають удару у відповідь після кожного великого вигнання, попереджає експерт із зовнішньої політики старшого віце-президента Роланд Ріно Бюхель. У Женеві побоюються, що після висилки шпигунів РФ задіє дзеркальні заходи, і посольство Швейцарії в Москві за кілька днів спорожніє.

А національний радник ВДП Хана-Петера Портманн, який візьме на себе посаду президента АНК після виборів, взагалі називає заклики до вигнання шпигунів «чистим популізмом». На його думку, більша частина збору розвідданих є «законною і в принципі безпроблемною».

Майже триста заборон на в’їзд

ФДФА діє суворіше із російськими дипломатами, висланими з інших країн. Їм заборонено в’їзд у країну як превентивний захід. Принаймні це офіційне кредо. За даними інформованих джерел, з початку війни федеральний уряд відхилив близько 270 запитів на в’їзд. А європейці за той же період вислали понад 600 російських дипломатів.

Читайте також: «Ми створюємо ідеальне місто» – Терехов з трибуни у Швейцарії (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Два багатоповерхових будинки в Дергачах під Харковом майже відбудували
Два багатоповерхових будинки в Дергачах під Харковом майже відбудували
09.10.2023, 17:10
Як шпигуни РФ перетворили країну в центрі Європи на свою штаб-квартиру
Як шпигуни РФ перетворили країну в центрі Європи на свою штаб-квартиру
09.10.2023, 16:13
«Вакансії є у кожному з 9 районів міста» – харківське КП кличе на роботу
«Вакансії є у кожному з 9 районів міста» – харківське КП кличе на роботу
09.10.2023, 15:55
Війна ХАМАС проти Ізраїлю – наслідок світової толерантності до терористів
Війна ХАМАС проти Ізраїлю – наслідок світової толерантності до терористів
09.10.2023, 15:16
У Харкові готують до зими об’єкти водопостачання
У Харкові готують до зими об’єкти водопостачання
09.10.2023, 15:20
На Харківщині розклали майже 300 тис. приманок із вакциною від сказу
На Харківщині розклали майже 300 тис. приманок із вакциною від сказу
09.10.2023, 07:43

Новини за темою:

11:30
Ізраїльська модель безпеки нам не пасує – Клімкін
11:25
Перша половина ХХI століття пройде у війнах – Портников
11:10
Події в Ізраїлі – прямий наслідок війни РФ проти України – Фесенко
10:11
Погода ускладнила роботу аеророзвідки та ударних дронів ЗСУ – Федоренко
09:11
Росіяни вбили на Харківщині 2146 цивільних і зруйнували 29,5 тис. об’єктів

  • Категорії: Світ, Суспільство; Теги: , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Як шпигуни РФ перетворили країну в центрі Європи на свою штаб-квартиру»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2023 в 16:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Європа – важке місце для роботи російських спецслужб. Якщо тільки вони не в Швейцарії. Країни ЄС вислали понад 600 шпигунів, замаскованих під дипломатів після нападу РФ на Україну. А у Швейцарії навіть чітко ідентифіковані агенти залишаються непоміченими, пише Neue Zurcher Zeitung.".