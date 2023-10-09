Як шпигуни РФ перетворили країну в центрі Європи на свою штаб-квартиру

Європа – важке місце для роботи російських спецслужб. Якщо тільки вони не в Швейцарії. Країни ЄС вислали понад 600 шпигунів, замаскованих під дипломатів після нападу РФ на Україну. А у Швейцарії навіть чітко ідентифіковані агенти залишаються непоміченими, пише Neue Zurcher Zeitung.

Швейцарія дедалі більше стає базою спецслужб Москви. Як показують дослідження NZZ am Sonntag, ефективні контрзаходи ще не скоро з’являться.

Наслідки вражають: Федеральна розвідувальна служба (НБР) встановила, що п’ята частина всіх офіцерів розвідки Росії, дислокованих у Європі, зараз перебуває у Швейцарії. Це понад 80 агентів.

Відень, Брюссель і Женева завжди були в центрі уваги, каже Адріан Хенні, історик та експерт секретних служб. «Бельгійська влада зараз спеціально видворила ключових співробітників російських спецслужб. Це підвищує важливість Швейцарії для Росії». І є очевидні ознаки того, що люди, акредитовані в Берні чи Женеві, тепер беруться за завдання, які раніше виконували за кордоном.

На думку Хенні, раніше цілими мережами агентів можна було керувати та отримувати інструкції зі Швейцарії. «Це стає все важче через заходи, що вживаються в інших європейських країнах, таких як Франція чи Німеччина». Швейцарська влада традиційно більш толерантна. У Женеві спецслужби Путіна мають можливість стежити за російською діаспорою та шукати способи обійти західні санкції.

Потрібна інфраструктура вже давно існує. «Країна служить центром і логістичною базою для російських спецслужб», – каже Хенні. Наприклад, напад на російського перебіжчика Сергія Скрипаля, отруєного в Солсбері, Англія, 2018 року, готували в районі Женеви, зазначає Хенні.

Росіяни активно облаштовуються у Швейцарії

Той факт, що російські служби зараз ще активніше облаштовуються у Швейцарії, має потенційно вибухонебезпечний політичний потенціал. «Ці іноземні агенти становлять загрозу внутрішній і зовнішній безпеці Швейцарії», — каже національний радник СП Фабіан Моліна. «Оскільки дипломатичний імунітет захищає їх від судового переслідування, ми маємо зробити так, щоб вони залишили країну».

Герхард Пфістер, президент Центру, погоджується. “Ми не повинні бути наївними”, – попереджає він. «Загроза з боку російських спецслужб є реальною. І вона має тенденцію збільшуватись, якщо Швейцарія, на відміну від інших європейських країн, терпить цих людей».

Комісія із зовнішньої політики потребує послідовної висилки шпигунів. СвДП та СВП виступають проти.

«Якщо ми хочемо зберегти міжнародну Женеву відносно чистою, безпечною, федеральний уряд має вислати іноземних агентів. Інакше американці чи європейці в якийсь момент спитають, чому Швейцарія не припиняє діяльність російських спецслужб», – сказав Пфістер.

Комісія із зовнішньої політики нещодавно схвалила пропозицію, яка закликає до послідовної висилки шпигунів. Проте шанси, що його підтримають у парламенті, є невизначеними.

Росіяни завдають удару у відповідь після кожного великого вигнання, попереджає експерт із зовнішньої політики старшого віце-президента Роланд Ріно Бюхель. У Женеві побоюються, що після висилки шпигунів РФ задіє дзеркальні заходи, і посольство Швейцарії в Москві за кілька днів спорожніє.

А національний радник ВДП Хана-Петера Портманн, який візьме на себе посаду президента АНК після виборів, взагалі називає заклики до вигнання шпигунів «чистим популізмом». На його думку, більша частина збору розвідданих є «законною і в принципі безпроблемною».

Майже триста заборон на в’їзд

ФДФА діє суворіше із російськими дипломатами, висланими з інших країн. Їм заборонено в’їзд у країну як превентивний захід. Принаймні це офіційне кредо. За даними інформованих джерел, з початку війни федеральний уряд відхилив близько 270 запитів на в’їзд. А європейці за той же період вислали понад 600 російських дипломатів.