«Ми створюємо ідеальне місто» – Терехов з трибуни у Швейцарії (відео)
Мер Харкова Ігор Терехов своєю промовою відкривав другий день Форуму мерів в Женеві.
Відео виступу опублікував Терехов у своєму телеграм-каналі. Під час виступу мер розповів про Генплан відновлення Харкова.
«Уявіть собі під час війни ми думаємо, а саме головне робимо для майбутнього розвитку міста Харкова. Генплан – це шлях, що повинно зробити місто, щоб відбудувати місто, щоб створити нові умови, щоб місто було креативним. Ми створюємо ідеальне місто майбутнього – креативні технології, IT-технології, стартапи, наукові парки, індустріальні парки, житло», – сказав мер.
Зазначається, що під час виступу Терехов також подякував мерам інших міст за те, що дали притулок харківʼянам, які були вимушені покинути домівки через російське вторгнення. Також він навів статистику руйнацій і зазначив, що загальна сума збитків, завданих житловій та соціальній інфраструктурі міста, вже сягає близько 9,5 мільярдів доларів.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 15:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов своєю промовою відкривав другий день Форуму мерів в Женеві.".