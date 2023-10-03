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«Ми створюємо ідеальне місто» – Терехов з трибуни у Швейцарії (відео)

Суспільство 15:45   03.10.2023
Вікторія Яковенко
«Ми створюємо ідеальне місто» – Терехов з трибуни у Швейцарії (відео) Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов своєю промовою відкривав другий день Форуму мерів в Женеві.

Відео виступу опублікував Терехов у своєму телеграм-каналі. Під час виступу мер розповів про Генплан відновлення Харкова.

«Уявіть собі під час війни ми думаємо, а саме головне робимо для майбутнього розвитку міста Харкова. Генплан – це шлях, що повинно зробити місто, щоб відбудувати місто, щоб створити нові умови, щоб місто було креативним. Ми створюємо ідеальне місто майбутнього – креативні технології, IT-технології, стартапи, наукові парки, індустріальні парки, житло», – сказав мер.

Зазначається, що під час виступу Терехов також подякував мерам інших міст за те, що дали притулок харківʼянам, які були вимушені покинути домівки через російське вторгнення. Також він навів статистику руйнацій і зазначив, що загальна сума збитків, завданих житловій та соціальній інфраструктурі міста, вже сягає близько 9,5 мільярдів доларів.

Читайте також: Терехов і Фостер обговорили Генплан: перші проєкти втілять наступного року

Автор: Вікторія Яковенко
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