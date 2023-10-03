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«Мы создаем идеальный город будущего» — Терехов с трибуны в Швейцарии (видео)

Общество 15:45   03.10.2023
Виктория Яковенко
«Мы создаем идеальный город будущего» — Терехов с трибуны в Швейцарии (видео) Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов своей речью открывал второй день Форума мэров в Женеве.

Видео выступления опубликовал Терехов в своем Telegram-канале. Во время выступления мэр рассказал о Генплане восстановления Харькова.

«Представьте себе, во время войны мы думаем, а самое главное делаем для будущего развития города Харькова. Генплан – это путь, который должен сделать город, чтобы построить город, чтобы создать новые условия, чтобы город был креативным. Мы создаем идеальный город будущего – креативные технологии, IT-технологии, стартапы, научные парки, индустриальные парки, жилье», – сказал мэр.

Отмечается, что во время выступления Терехов также поблагодарил мэров других городов за то, что приютили харьковчан, которые были вынуждены покинуть дома из-за российского вторжения. Также он привел статистику разрушений и отметил, что общая сумма ущерба, нанесенного жилищной и социальной инфраструктуре города, уже достигает около 9,5 миллиарда долларов.

Читайте также: Терехов и Фостер обсудили Генплан: первые проекты воплотят в следующем году

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 15:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов своей речью открывал второй день Форума мэров в Женеве.".