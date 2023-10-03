«Мы создаем идеальный город будущего» — Терехов с трибуны в Швейцарии (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов своей речью открывал второй день Форума мэров в Женеве.

Видео выступления опубликовал Терехов в своем Telegram-канале. Во время выступления мэр рассказал о Генплане восстановления Харькова.

«Представьте себе, во время войны мы думаем, а самое главное делаем для будущего развития города Харькова. Генплан – это путь, который должен сделать город, чтобы построить город, чтобы создать новые условия, чтобы город был креативным. Мы создаем идеальный город будущего – креативные технологии, IT-технологии, стартапы, научные парки, индустриальные парки, жилье», – сказал мэр.

Отмечается, что во время выступления Терехов также поблагодарил мэров других городов за то, что приютили харьковчан, которые были вынуждены покинуть дома из-за российского вторжения. Также он привел статистику разрушений и отметил, что общая сумма ущерба, нанесенного жилищной и социальной инфраструктуре города, уже достигает около 9,5 миллиарда долларов.