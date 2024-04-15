Оперативные данные о заболеваемости на Харьковщине ОРВИ, в том числе COVID-19

За период с 8 по 14 апреля в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом COVID-19) на Харьковщине снизилась более чем на 14%.

Как сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней», всего в регионе заболели 2120 человек, из них 80 госпитализированы. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.

Коронавирус обнаружили у 49 жителей Харьковщины, 11 из них попали в больницы (в сравнении с позапрошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 3,9%).