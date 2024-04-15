Оперативные данные о заболеваемости на Харьковщине ОРВИ, в том числе COVID-19
За период с 8 по 14 апреля в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом COVID-19) на Харьковщине снизилась более чем на 14%.
Как сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней», всего в регионе заболели 2120 человек, из них 80 госпитализированы. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню.
Коронавирус обнаружили у 49 жителей Харьковщины, 11 из них попали в больницы (в сравнении с позапрошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 3,9%).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: грипп, заболеваемость, коронавирус, ОРВИ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2024 в 22:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За период с 8 по 14 апреля в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом COVID-19) на Харьковщине снизилась более чем на 14%".