От гриппа умер житель Харьковщины: в регионе растет заболеваемость

На Харьковщине заболеваемость гриппом и ОРВИ (с учетом коронавируса) за период с 15 по 21 апреля выросла на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей.

В общем эти инфекции на прошлой неделе обнаружили у 2146 человек, из них госпитализированы – 97. Интенсивность эпидемического процесса соответствует низкому уровню, сообщают в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

«Зарегистрирован 1 летальный случай у больного гриппом. Умерший – взрослый из группы риска, имел хронические сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, болезни печени, ожирение), не привит против гриппа и COVID-19», — рассказали специалисты.

В Харькове на прошлой неделе заболели 950 человек, из них 1 – гриппом и 33 – COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета. Госпитализированы 59 жителей, из них двое – в отделение реанимации и интенсивной терапии с коронавирусом.