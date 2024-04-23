У Харкові знову чути вибухи, городян закликають бути в укриттях

У Харкові вдруге на день городяни чули сильний вибух.

“Харків знову чує вибух. Будьте обережні”, – попередив мер Харкова Ігор Терехов.

“Знаходьтеся в укриттях! Окупанти знову завдають ударів!” – звернувся до мешканців Харкова начальник ХОВА Олег Синєгубов.