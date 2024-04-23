У Харкові знову чути вибухи, городян закликають бути в укриттях
У Харкові вдруге на день городяни чули сильний вибух.
“Харків знову чує вибух. Будьте обережні”, – попередив мер Харкова Ігор Терехов.
“Знаходьтеся в укриттях! Окупанти знову завдають ударів!” – звернувся до мешканців Харкова начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, обстріли, сінєгубов, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 17:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вдруге на день городяни чули сильний вибух. ".