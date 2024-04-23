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У Харкові знову чути вибухи, городян закликають бути в укриттях

Події 17:37   23.04.2024
Оксана Якушко
У Харкові знову чути вибухи, городян закликають бути в укриттях

У Харкові вдруге на день городяни чули сильний вибух. 

“Харків знову чує вибух. Будьте обережні”, – попередив мер Харкова Ігор Терехов.

“Знаходьтеся в укриттях! Окупанти знову завдають ударів!” – звернувся до мешканців Харкова начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 17:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вдруге на день городяни чули сильний вибух. ".