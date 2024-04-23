В Харькове снова слышны взрывы, горожан призывают быть в укрытиях

В Харькове второй раз за день горожане слышали сильный взрыв.

«Харьков снова слышит взрыв. Будьте осторожны» — предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Находитесь в укрытиях! Оккупанты снова наносят удары!» — обратился к жителям Харькова начальник ХОВА Олег Синегубов.