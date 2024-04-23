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В Харькове снова слышны взрывы, горожан призывают быть в укрытиях

Происшествия 17:37   23.04.2024
Оксана Якушко
В Харькове снова слышны взрывы, горожан призывают быть в укрытиях

В Харькове второй раз за день горожане слышали сильный взрыв. 

«Харьков снова слышит взрыв. Будьте осторожны» — предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Находитесь в укрытиях! Оккупанты снова наносят удары!» — обратился к жителям Харькова начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 17:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове второй раз за день горожане слышали сильный взрыв. ".