В Харькове снова слышны взрывы, горожан призывают быть в укрытиях
В Харькове второй раз за день горожане слышали сильный взрыв.
«Харьков снова слышит взрыв. Будьте осторожны» — предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Находитесь в укрытиях! Оккупанты снова наносят удары!» — обратился к жителям Харькова начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, обстрелы, синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 17:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове второй раз за день горожане слышали сильный взрыв. ".