Військові РФ спробували атакувати на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ
Одну ворожу атаку відбили українські захисники за добу на Харківщині – біля села Берестове Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка та Степова Новоселівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, берестовое, генштаб, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 19:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну ворожу атаку відбили українські захисники за добу на Харківщині – біля села Берестове Куп’янського району".