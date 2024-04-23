Військові РФ спробували атакувати на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ

Одну ворожу атаку відбили українські захисники за добу на Харківщині – біля села Берестове Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка та Степова Новоселівка.