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Військові РФ спробували атакувати на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ

Події 19:43   23.04.2024
Олена Нагорна
Військові РФ спробували атакувати на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ

Одну ворожу атаку відбили українські захисники за добу на Харківщині – біля села Берестове Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 19:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одну ворожу атаку відбили українські захисники за добу на Харківщині – біля села Берестове Куп’янського району".