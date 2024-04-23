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Военные РФ попытались атаковать на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

Происшествия 19:43   23.04.2024
Елена Нагорная
Военные РФ попытались атаковать на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

Одну вражескую атаку отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине — возле села Берестовое Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 19:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну вражескую атаку отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине — возле села Берестовое Купянского района".