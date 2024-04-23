Военные РФ попытались атаковать на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

Одну вражескую атаку отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине — возле села Берестовое Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка и Степовая Новоселовка.