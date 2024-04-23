Военные РФ попытались атаковать на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ
Одну вражескую атаку отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине — возле села Берестовое Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка и Степовая Новоселовка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, берестовое, генштаб, купянское направление, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 19:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одну вражескую атаку отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине — возле села Берестовое Купянского района".