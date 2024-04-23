Армия РФ нанесла авиаудары по пяти населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 апреля сообщил о ночном налете «шахедов» на Украину, авиаударах и ситуации на фронте.
«Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа «Shahed». Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 этих ударных БПЛА были уничтожены», — проинформировал Генштаб.
По сообщениям Воздушных сил ВСУ, на Харьковщине ночью «шахеды» не фиксировали. Разные группы атаковали страну на севере — залетев со стороны Курской области в направлении Киева, а также — на юге, где двигались в сторону Одессы.
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Золочев, Волчанск, Приколотное, Дергачи, Сеньково Харьковской области», — отметили в Генштабе.
Под ударами артиллерии было более 120 населенных пунктов Украины. Враг нанес шесть ракетных и 77 авиационных ударов, совершил около 100 обстрелов из РСЗО.
На фронте зафиксировали 86 боевых столкновений.
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«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил Генштаб ВСУ.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла удары по двум ЗРК и 16 районам сосредоточения оккупантов. Ракетчики ударили по одному пункту управления, двум средствам ПВО и одному району сосредоточения захватчиков.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 07:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 апреля сообщил о ночном налете «шахедов» на Украину, авиаударах и ситуации на фронте".