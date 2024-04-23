Армія РФ завдала авіаударів по п’ятьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 23 квітня повідомив про нічний наліт “шахедів” на Україну, авіаудари та ситуацію на фронті.

“Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 цих ударних БпЛА було знищено“, – поінформував Генштаб.

За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, на Харківщині вночі “шахеди” не фіксували. Різні групи атакували країну на півночі – залетівши з боку Курської області у напрямку Києва, а також – на півдні, де рухалися в бік Одеси.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове Харківської області“, – зазначили в Генштабі.

Під ударами артилерії було понад 120 населених пунктів України. Ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 86 бойових зіткнень.

“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – повідомив Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала ударів по двох ЗРК та 16 районах зосередження окупантів. Ракетники вдарили по одному пункту управління, двох засобах ППО та одному району зосередження загарбників.