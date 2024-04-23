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УМПБ Д-30 атакували вдень приватний сектор у Харкові – прокуратура (відео)

Події 18:07   23.04.2024
Оксана Якушко
УМПБ Д-30 атакували вдень приватний сектор у Харкові – прокуратура (відео)

Близько 13:50 Салтівський район Харкова росіяни атакували  УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см), уточнили в обласній прокуратурі.

Вибито вікна та пошкоджено дахи, паркани у щонайменше 15 житлових будинках. Також частково пошкоджено два автомобілі. Без постраждалих.

Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові близько 13:50. Мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними, голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав мешканців регіону про загрозу ударів КАБ. Пізніше Синегубов уточнив, що росіяни вдарили у приватний сектор Салтівського району. Інформації щодо постраждалих не було. Пізніше поліція повідомила, що по Харкову вдарили КАБом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 18:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 13:50 Салтівський район Харкова росіяни атакували УМПБ Д-30".