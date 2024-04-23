Скільки приватних будинків пошкоджено у Харкові, розповів Терехов (відео)

Попередньо росіяни вдарили КАБом, випущеним із літака з території РФ, розповів мер Харкова Ігор Терехов на місці “прильоту”.

«Люди дуже налякані були вибухом, бо вибух був дуже близько від їхніх житлових будинків. Всього пошкоджені 15 приватних будинків, різного ступеня руйнації: десь вибиті вікна, десь дахи, гаражі», – зазначив Терехов.

Він пообіцяв, що комунальники зашиють усі контури і допоможуть людям привести до ладу дахи.

Нагадаємо, вибухи лунали у Харкові близько 13:50. Мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними, голова ХОВА Олег Синегубов підтверджував, що окупанти завдають ударів. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав мешканців регіону про загрозу ударів КАБ.