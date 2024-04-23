Сколько частных домов повреждено в Харькове, рассказал Терехов (видео)

Предварительно россияне ударили КАБом, выпущенным с самолета с территории РФ, рассказал мэр Харькова Игорь Терехов на месте «прилета».

«Люди очень напуганы были взрывом, потому что взрыв был очень близок их жилых домов. Всего повреждены 15 частных домов, разной степени разрушения: где-то выбиты окна, где-то крыши, гаражи», — отметил Терехов.

Он пообещал, что коммунальщик зашьют все контуры и помогут людям привести в порядок крыши.

Напомним, взрывы звучали в Харькове около 13:50. Мэр Харькова Игорь Терехов призывал жителей быть осторожными, глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал жителей региона об угрозе ударов КАБ.