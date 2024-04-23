УМПБ Д-30 атаковали днем частный сектор в Харькове — прокуратура (фото, видео)
Около 13:50 Салтовский район Харькова россияне атаковали УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см), уточнили в областной прокуратуре.
Выбиты окна и повреждены крыши, заборы не менее 15 жилых домов. Также частично повреждены два автомобиля. Без пострадавших.
Напомним, взрывы звучали в Харькове около 13:50. Мэр Харькова Игорь Терехов призывал жителей быть осторожными, глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал жителей региона об угрозе ударов КАБ. Позже полиция сообщила, что по Харькову ударили КАБом.
Читайте также: Сколько частных домов повреждено в Харькове, рассказал Терехов (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: дім, дом, салтовка, умпб, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «УМПБ Д-30 атаковали днем частный сектор в Харькове — прокуратура (фото, видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 18:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 13:50 Салтовский район Харькова россияне атаковали УМПБ Д-30".