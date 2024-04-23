УМПБ Д-30 атаковали днем частный сектор в Харькове — прокуратура (фото, видео)

Около 13:50 Салтовский район Харькова россияне атаковали УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см), уточнили в областной прокуратуре.

Выбиты окна и повреждены крыши, заборы не менее 15 жилых домов. Также частично повреждены два автомобиля. Без пострадавших.

Напомним, взрывы звучали в Харькове около 13:50. Мэр Харькова Игорь Терехов призывал жителей быть осторожными, глава ХОВА Олег Синегубов подтверждал, что оккупанты наносят удары. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал жителей региона об угрозе ударов КАБ. Позже полиция сообщила, что по Харькову ударили КАБом.