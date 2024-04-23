Live
  • Вт 23.04.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 39.78
  • EUR 42.31

Главные новости Харькова 23.04: остановка метро, аварийные отключения, фронт

Происшествия 08:39   23.04.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 23.04: остановка метро, аварийные отключения, фронт Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:39

Один погибший и две раненых за сутки — Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 апреля сообщил, что в течение суток на Харьковщине из-за российских обстрелов ранение получили две женщины: 38-летняя женщина в Купянске-Узловом и еще одна гражданская в Великом Бурлуке. Погиб 33-летний  гражданский в селе Юрченково Чугуевского района.

По Харькову в течение суток ударили ракетой Х-59 —  повреждена телебашня.

07:42

На Харьковщине — аварийные отключения электричества, сообщил мэр Лозовой

«В Лозовской громаде применяют аварийные отключения. Критическая инфраструктура запитана. Срок неизвестен», — написал мэр Лозовой Сергей Зеленский в telegram утром 23 апреля.

07:25

Армия РФ нанесла авиаудары по пяти населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Золочев, Волчанск, Приколотное, Дергачи, Сеньково Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 23 апреля Генштаб ВСУ.

Штурмов на Купянском направлении не было.

07:12

Ночь с одной тревогой и утренняя остановка метро

Ночь в Харькове прошла относительно спокойно. После вечерних «прилетов» в пригороде тревогу объявляли раз — с 23:47 по 00:20. Воздушные силы ВСУ информировали о сохраняющейся ракетной опасности. В других регионах Украины был налет «шахедов». По данным Генштаба ВСУ, 15 из 16 атаковавших беспилотников сбила ПВО.

В течение ночи в Харькове были перепады напряжения в сети. А утром, в 06:22, пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что поезда в метро остановились из-за нехватки напряжения.

Движение удалось восстановить в 06:54.

Читайте также: Сегодня 23 апреля: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов
Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов
22.04.2024, 23:08
Главные новости Харькова 23.04: остановка метро, аварийные отключения, фронт
Главные новости Харькова 23.04: остановка метро, аварийные отключения, фронт
23.04.2024, 08:39
Враг возобновляет запасы. Синегубов посоветовал харьковчанам не расслабляться
Враг возобновляет запасы. Синегубов посоветовал харьковчанам не расслабляться
23.04.2024, 08:03
Вероятность успешного наземного наступления РФ на Харьков очень мала — ISW
Вероятность успешного наземного наступления РФ на Харьков очень мала — ISW
23.04.2024, 08:25
Армия РФ нанесла авиаудары по пяти населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Армия РФ нанесла авиаудары по пяти населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
23.04.2024, 07:22
В Харькове останавливалось метро: движение восстановили
В Харькове останавливалось метро: движение восстановили
23.04.2024, 07:08

Новости по теме:

07:27
На Харьковщине — аварийные отключения электричества — мэр
08:59
Не хватает электричества: громада Харьковщины отказалась от освещения улиц
12:56
Ситуация со светом: 260 тысяч абонентов отключены на Харьковщине
11:28
Минэнерго: свет в Харькове и области в воскресенье должны отключать по графику
16:27
У нас дефицит для 250 тыс. абонентов – ОВА о ситуации со светом на Харьковщине

Вы читали новость: «Главные новости Харькова 23.04: остановка метро, аварийные отключения, фронт»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 08:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".