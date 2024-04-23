Главные новости Харькова 23.04: остановка метро, аварийные отключения, фронт
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:39
Один погибший и две раненых за сутки — Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 23 апреля сообщил, что в течение суток на Харьковщине из-за российских обстрелов ранение получили две женщины: 38-летняя женщина в Купянске-Узловом и еще одна гражданская в Великом Бурлуке. Погиб 33-летний гражданский в селе Юрченково Чугуевского района.
По Харькову в течение суток ударили ракетой Х-59 — повреждена телебашня.
07:42
На Харьковщине — аварийные отключения электричества, сообщил мэр Лозовой
«В Лозовской громаде применяют аварийные отключения. Критическая инфраструктура запитана. Срок неизвестен», — написал мэр Лозовой Сергей Зеленский в telegram утром 23 апреля.
07:25
Армия РФ нанесла авиаудары по пяти населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Золочев, Волчанск, Приколотное, Дергачи, Сеньково Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 23 апреля Генштаб ВСУ.
Штурмов на Купянском направлении не было.
07:12
Ночь с одной тревогой и утренняя остановка метро
Ночь в Харькове прошла относительно спокойно. После вечерних «прилетов» в пригороде тревогу объявляли раз — с 23:47 по 00:20. Воздушные силы ВСУ информировали о сохраняющейся ракетной опасности. В других регионах Украины был налет «шахедов». По данным Генштаба ВСУ, 15 из 16 атаковавших беспилотников сбила ПВО.
В течение ночи в Харькове были перепады напряжения в сети. А утром, в 06:22, пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» сообщила, что поезда в метро остановились из-за нехватки напряжения.
Движение удалось восстановить в 06:54.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".