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«Во время Пасхи возможны обстрелы» — Терехов о праздновании в Харькове

Общество 13:10   23.04.2024
Виктория Яковенко
«Во время Пасхи возможны обстрелы» — Терехов о праздновании в Харькове

В Харькове во время Пасхи возможны обстрелы РФ, отметил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Мы будем очень осторожны, потому что во время Пасхи возможны обстрелы. И мы понимаем сегодня, как коварен у нас враг и как цинично он обстреливает наш город. Но праздновать будем, конечно», – сказал мэр.

Напомним, на Пасху, 5 мая, вход на городские кладбища и мемориальные комплексы, подчиняющиеся КП «Ритуал», будет закрыт, сообщали в КП.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове во время Пасхи возможны обстрелы РФ, отметил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".