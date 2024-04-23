«Во время Пасхи возможны обстрелы» — Терехов о праздновании в Харькове
В Харькове во время Пасхи возможны обстрелы РФ, отметил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.
«Мы будем очень осторожны, потому что во время Пасхи возможны обстрелы. И мы понимаем сегодня, как коварен у нас враг и как цинично он обстреливает наш город. Но праздновать будем, конечно», – сказал мэр.
Напомним, на Пасху, 5 мая, вход на городские кладбища и мемориальные комплексы, подчиняющиеся КП «Ритуал», будет закрыт, сообщали в КП.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове во время Пасхи возможны обстрелы РФ, отметил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".