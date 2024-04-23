«Во время Пасхи возможны обстрелы» — Терехов о праздновании в Харькове

В Харькове во время Пасхи возможны обстрелы РФ, отметил в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Мы будем очень осторожны, потому что во время Пасхи возможны обстрелы. И мы понимаем сегодня, как коварен у нас враг и как цинично он обстреливает наш город. Но праздновать будем, конечно», – сказал мэр.

Напомним, на Пасху, 5 мая, вход на городские кладбища и мемориальные комплексы, подчиняющиеся КП «Ритуал», будет закрыт, сообщали в КП.