«Під час Великодня можливі обстріли» – Терехов про святкування у Харкові
У Харкові під час Великодня можливі обстріли РФ, зазначив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.
«Ми будемо дуже обережні, бо під час Великодня можливі обстріли. І ми розуміємо сьогодні, який підступний у нас ворог і як цинічно він обстрілює наше місто. Але святкувати будемо, звісно», – сказав мер.
Нагадаємо, на Великдень, 5 травня, вхід на міські цвинтарі та меморіальні комплекси, що підпорядковуються КП «Ритуал», буде закрито, повідомляли у КП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворог, обстріли, пасха, празднование, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові під час Великодня можливі обстріли РФ, зазначив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".