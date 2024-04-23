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«Під час Великодня можливі обстріли» – Терехов про святкування у Харкові

Суспільство 13:10   23.04.2024
Вікторія Яковенко
«Під час Великодня можливі обстріли» – Терехов про святкування у Харкові

У Харкові під час Великодня можливі обстріли РФ, зазначив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«Ми будемо дуже обережні, бо під час Великодня можливі обстріли. І ми розуміємо сьогодні, який підступний у нас ворог і як цинічно він обстрілює наше місто. Але святкувати будемо, звісно», – сказав мер.

Нагадаємо, на Великдень, 5 травня, вхід на міські цвинтарі та меморіальні комплекси, що підпорядковуються КП «Ритуал», буде закрито, повідомляли у КП.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 13:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові під час Великодня можливі обстріли РФ, зазначив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.".