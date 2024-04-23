«Під час Великодня можливі обстріли» – Терехов про святкування у Харкові

У Харкові під час Великодня можливі обстріли РФ, зазначив в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.

«Ми будемо дуже обережні, бо під час Великодня можливі обстріли. І ми розуміємо сьогодні, який підступний у нас ворог і як цинічно він обстрілює наше місто. Але святкувати будемо, звісно», – сказав мер.

Нагадаємо, на Великдень, 5 травня, вхід на міські цвинтарі та меморіальні комплекси, що підпорядковуються КП «Ритуал», буде закрито, повідомляли у КП.