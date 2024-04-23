По Казачьей Лопани на Харьковщине днем ударили КАБами, разбит старостат (фото)

По центру поселка Казачья Лопань Харьковской области днем 23 апреля авиация РФ ударила КАБами, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

По его словам, обошлось без пострадавших. Однако в результате ударов была разрушена администрация старостинского округа и соседнее здание коммунального гаража. Также были уничтожены и повреждены несколько частных домов, автомобили, линии электропередачи, торговая инфраструктура.

«Местные жители, которые до сих пор остаются в поселке, в личном порядке будут проинформированы об изменениях, связанных с предоставлением административных услуг и гуманитарной помощи», — сообщил Задоренко.

Также он напомнил, что жители Казачьей Лопани и других опасных зон могут бесплатно эвакуироваться, оставив заявку по номеру Единого координационного гуманитарного центра: 0 800 339 291.

Отметим, что об угрозе применения КАБов Задоренко предупреждал в Telegram в 13:38.