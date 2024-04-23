По Козачій Лопані на Харківщині вдень вдарили КАБами, розбито старостат (фото)

По центру селища Козача Лопань Харківської області вдень 23 квітня авіація РФ вдарила КАБами, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

З його слів, минулося без постраждалих. Проте внаслідок ударів було зруйновано адміністрацію старостинського округу та сусідню будівлю комунального гаража. Також були знищені та пошкоджені кілька приватних будинків, автомобілі, лінії електропередачі, торговельна інфраструктура.

“Місцевих мешканців, які досі залишаються у селищі, в особистому порядку буде проінформовано щодо змін, пов’язаних з наданням адміністративних послуг та гуманітарної допомоги”, – повідомив Задоренко.

Також він нагадав, що мешканці Козачої Лопані та інших небезпечних зон можуть безплатно евакуюватись, залишивши заявку за номером Єдиного координаційного гуманітарного центру: 0 800 339 291.

Зазначимо, що про загрозу застосування КАБів Задоренко попереджав у телеграмі о 13:38.