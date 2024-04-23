Live
  • Вт 23.04.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 39.78
  • EUR 42.31

По Козачій Лопані на Харківщині вдень вдарили КАБами, розбито старостат (фото)

Події 22:34   23.04.2024
Олена Нагорна
По Козачій Лопані на Харківщині вдень вдарили КАБами, розбито старостат (фото)

По центру селища Козача Лопань Харківської області вдень 23 квітня авіація РФ вдарила КАБами, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

З його слів, минулося без постраждалих. Проте внаслідок ударів було зруйновано адміністрацію старостинського округу та сусідню будівлю комунального гаража. Також були знищені та пошкоджені кілька приватних будинків, автомобілі, лінії електропередачі, торговельна інфраструктура.

“Місцевих мешканців, які досі залишаються у селищі, в особистому порядку буде проінформовано щодо змін, пов’язаних з наданням адміністративних послуг та гуманітарної допомоги”, – повідомив Задоренко.

Також він нагадав, що мешканці Козачої Лопані та інших небезпечних зон можуть безплатно евакуюватись, залишивши заявку за номером Єдиного координаційного гуманітарного центру: 0 800 339 291.

Зазначимо, що про загрозу застосування КАБів Задоренко попереджав у телеграмі о 13:38.

Читайте також: УМПБ Д-30 атакували вдень приватний сектор у Харкові — прокуратура (фото, відео)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
По Козачій Лопані на Харківщині вдень вдарили КАБами, розбито старостат (фото)
По Козачій Лопані на Харківщині вдень вдарили КАБами, розбито старостат (фото)
23.04.2024, 22:34
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
Частина Харкова завтра залишиться без води: адреси
Частина Харкова завтра залишиться без води: адреси
23.04.2024, 15:53
Харків’яни можуть безплатно відвідувати концерти – програма KharkivMusicFest
Харків’яни можуть безплатно відвідувати концерти – програма KharkivMusicFest
23.04.2024, 21:54
Головні новини Харкова 23.04: відключення світла, удар УМПБ по Салтівці
Головні новини Харкова 23.04: відключення світла, удар УМПБ по Салтівці
23.04.2024, 23:12
Командно-спостережний пункт окупантів знищили на Харківщині (відео)
Командно-спостережний пункт окупантів знищили на Харківщині (відео)
23.04.2024, 21:00

Новини за темою:

17:40
Пошкоджені 90% домів: який вигляд має прикордонна Козача Лопань на Харківщині
16:47
Росіяни вдарили КАБами по Дергачівській громаді: поранена жінка
19:07
Росіяни вдарили КАБом по Козачій Лопані: є руйнування
01:20
Ворожі безпілотники залетіли на територію Харківщини – Мельник
11:02
Новий удар по енергетиці Харківщини: що відомо (оновлено)

Ви читали новину: «По Козачій Лопані на Харківщині вдень вдарили КАБами, розбито старостат (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 22:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По центру селища Козача Лопань Харківської області вдень 23 квітня авіація РФ вдарила КАБами".