Удар на высоте 140 м — Синегубов о «прилете» по телебашне в Харькове (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о последствиях удара ракетой Х-59 по харьковской телебашне.

«В результате обстрелов в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. Общая высота башни до попадания — 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования», — проинформировал начальник ХОВА утром 23 апреля.

Синегубов подчеркнул, что харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ.

«Радио, Интернет и мобильная связь работают», — отметил начальник ХОВА.

Напомним, взрыв в Харькове прогремел в 16:37. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг целился в инфраструктурный объект. Оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги его сотрудники находились в укрытии, поэтому жертв или пострадавших нет. В результате атаки на телевышку была частично повреждена ее конструкция. По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59.