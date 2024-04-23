Live
  • Вт 23.04.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 39.78
  • EUR 42.31

Удар на высоте 140 м — Синегубов о «прилете» по телебашне в Харькове (фото)

Происшествия 09:01   23.04.2024
Оксана Горун
Удар на высоте 140 м — Синегубов о «прилете» по телебашне в Харькове (фото) Фото: Олег Синегубов/telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о последствиях удара ракетой Х-59 по харьковской телебашне.

«В результате обстрелов в Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. Общая высота башни до попадания — 250 метров. Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования», — проинформировал начальник ХОВА утром 23 апреля.

Синегубов подчеркнул, что харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ.

удар по телевышке в Харькове
Фото: Олег Синегубов/telegram

«Радио, Интернет и мобильная связь работают», — отметил начальник ХОВА.

Читайте также: Удар по вышке в Харькове: телесигнал восстанавливают, какие есть альтернативы

удар по телевышке в Харькове 2
Фото: Олег Синегубов/telegram

Напомним, взрыв в Харькове прогремел в 16:37. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг целился в инфраструктурный объектОккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги его сотрудники находились в укрытии, поэтому жертв или пострадавших нет. В результате атаки на телевышку была частично повреждена ее конструкция. По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59.

удар по телевышке в Харькове 5
Фото: Олег Синегубов/telegram
удар по телевышке в Харькове 3
Фото: Олег Синегубов/telegram
Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго
В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго
22.04.2024, 10:09
Главные новости Харькова 23.04: отключения света и метро, обстрелы
Главные новости Харькова 23.04: отключения света и метро, обстрелы
23.04.2024, 10:07
Чем и зачем били по телевышке в Харькове: данные Воздушных сил ВСУ
Чем и зачем били по телевышке в Харькове: данные Воздушных сил ВСУ
23.04.2024, 09:43
Удар на высоте 140 м — Синегубов о «прилете» по телебашне в Харькове (фото)
Удар на высоте 140 м — Синегубов о «прилете» по телебашне в Харькове (фото)
23.04.2024, 09:01
Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов
Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов
22.04.2024, 23:08
«Ваши били туда, но не попали»: предатель наводил КАБы на базу ГУР в Харькове
«Ваши били туда, но не попали»: предатель наводил КАБы на базу ГУР в Харькове
23.04.2024, 10:00

Новости по теме:

09:43
Чем и зачем били по телевышке в Харькове: данные Воздушных сил ВСУ
09:22
Мужчина погиб на пожаре в Харькове, еще одного и ребенка спасли (фото)
09:01
Удар на высоте 140 м — Синегубов о «прилете» по телебашне в Харькове (фото)
08:25
Вероятность успешного наземного наступления РФ на Харьков очень мала — ISW
08:03
Враг возобновляет запасы. Синегубов посоветовал харьковчанам не расслабляться

Вы читали новость: «Удар на высоте 140 м — Синегубов о «прилете» по телебашне в Харькове (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 09:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о последствиях удара ракетой Х-59 по харьковской телебашне".