Live
  • Вт 23.04.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 39.78
  • EUR 42.31

Мужчина погиб на пожаре в Харькове, еще одного и ребенка спасли (фото)

Происшествия 09:22   23.04.2024
Оксана Горун
Мужчина погиб на пожаре в Харькове, еще одного и ребенка спасли (фото)

В ГСЧС сообщили подробности о пожарах, которые случились в течение суток в Харькове: на ул. Академика Богомольца, 63, и в центре города — на ул. Квитки-Основьяненко.

Днем 22 апреля в Харькове горела жилая двухэтажка  на ул. Академика Богомольца, 63. Пожар был на втором этаже.

«Во время проведения разведки в очаге пожара обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. В соседней квартире находился другой мужчина с ребенком, которые не могли самостоятельно преодолеть задымленную зону. Спасатели немедленно приняли меры по их спасению. Благодаря оперативным действиям пожарных людей вовремя вывели наружу, они не получили никаких травм», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Горели, по данным спасателей, домашние вещи. Причину пожара выясняют.

Читайте также: Главные новости Харькова 23.04: отключения света и метро, обстрелы

Пожар на улице Квитки-Основьяненко возник около 17 часов вечера. Горело трехэтажное недействующее здание.

«На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции перекрытия и простенки внутри здания. Площадь пожара составила около 100 кв. м», — проинформировали в ГСЧС.

Причину пожара устанавливают. Обошлось без жертв и пострадавших.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго
В Харькове утром ввели дополнительные ограничения электроэнергии — облэнерго
22.04.2024, 10:09
Главные новости Харькова 23.04: отключения света и метро, обстрелы
Главные новости Харькова 23.04: отключения света и метро, обстрелы
23.04.2024, 10:07
Чем и зачем били по телевышке в Харькове: данные Воздушных сил ВСУ
Чем и зачем били по телевышке в Харькове: данные Воздушных сил ВСУ
23.04.2024, 09:43
Удар на высоте 140 м — Синегубов о «прилете» по телебашне в Харькове (фото)
Удар на высоте 140 м — Синегубов о «прилете» по телебашне в Харькове (фото)
23.04.2024, 09:01
Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов
Оккупанты ударили по птицефабрике под Харьковом, там пожар — Синегубов
22.04.2024, 23:08
«Ваши били туда, но не попали»: предатель наводил КАБы на базу ГУР в Харькове
«Ваши били туда, но не попали»: предатель наводил КАБы на базу ГУР в Харькове
23.04.2024, 10:00

Новости по теме:

08:12
Женщину спасли на пожаре в Харькове
11:46
В Харькове спасли котенка, который застрял на дереве (видео)
08:18
В Харькове на пожаре спасли мужчину. За сутки спасатели тушили огонь 60 раз
09:12
На Харьковщине спасли жизнь человеку на пожаре
15:40
На Харьковщине ГСЧСники спасли щенков: подробности операции (фото)

Вы читали новость: «Мужчина погиб на пожаре в Харькове, еще одного и ребенка спасли (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 09:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили подробности о пожарах, которые случились в течение суток в Харькове: на ул. Академика Богомольца, 63, и в центре города — на ул. Квитки-Основьяненко".