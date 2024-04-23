Мужчина погиб на пожаре в Харькове, еще одного и ребенка спасли (фото)

В ГСЧС сообщили подробности о пожарах, которые случились в течение суток в Харькове: на ул. Академика Богомольца, 63, и в центре города — на ул. Квитки-Основьяненко.

Днем 22 апреля в Харькове горела жилая двухэтажка на ул. Академика Богомольца, 63. Пожар был на втором этаже.

«Во время проведения разведки в очаге пожара обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. В соседней квартире находился другой мужчина с ребенком, которые не могли самостоятельно преодолеть задымленную зону. Спасатели немедленно приняли меры по их спасению. Благодаря оперативным действиям пожарных людей вовремя вывели наружу, они не получили никаких травм», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Горели, по данным спасателей, домашние вещи. Причину пожара выясняют.

Пожар на улице Квитки-Основьяненко возник около 17 часов вечера. Горело трехэтажное недействующее здание.

«На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции перекрытия и простенки внутри здания. Площадь пожара составила около 100 кв. м», — проинформировали в ГСЧС.

Причину пожара устанавливают. Обошлось без жертв и пострадавших.