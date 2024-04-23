Мужчина погиб на пожаре в Харькове, еще одного и ребенка спасли (фото)
В ГСЧС сообщили подробности о пожарах, которые случились в течение суток в Харькове: на ул. Академика Богомольца, 63, и в центре города — на ул. Квитки-Основьяненко.
Днем 22 апреля в Харькове горела жилая двухэтажка на ул. Академика Богомольца, 63. Пожар был на втором этаже.
«Во время проведения разведки в очаге пожара обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. В соседней квартире находился другой мужчина с ребенком, которые не могли самостоятельно преодолеть задымленную зону. Спасатели немедленно приняли меры по их спасению. Благодаря оперативным действиям пожарных людей вовремя вывели наружу, они не получили никаких травм», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Горели, по данным спасателей, домашние вещи. Причину пожара выясняют.
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Пожар на улице Квитки-Основьяненко возник около 17 часов вечера. Горело трехэтажное недействующее здание.
«На момент прибытия пожарных горели деревянные конструкции перекрытия и простенки внутри здания. Площадь пожара составила около 100 кв. м», — проинформировали в ГСЧС.
Причину пожара устанавливают. Обошлось без жертв и пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 09:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили подробности о пожарах, которые случились в течение суток в Харькове: на ул. Академика Богомольца, 63, и в центре города — на ул. Квитки-Основьяненко".