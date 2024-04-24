Из-за вражеских ударов горело здание в Купянске (фото)
Фото: ГСЧС Украины
В результате артиллерийского удара по центру Купянска на Харьковщине произошел пожар.
По данным ГСЧС Украины, один из снарядов попал в нежилое двухэтажное здание. Там произошел пожар площадью 300 кв. м.
«Спасатели ликвидировали возгорание, работая в условиях угрозы повторных обстрелов. Пострадавших нет», – добавили пожарные.
Читайте также: Мужчина погиб на пожаре в Харькове, еще одного и ребенка спасли (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: горело, ГСЧС, здание, купянск, пожары, удар, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за вражеских ударов горело здание в Купянске (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате артиллерийского удара по центру Купянска на Харьковщине произошел пожар.".