Из-за вражеских ударов горело здание в Купянске (фото)

В результате артиллерийского удара по центру Купянска на Харьковщине произошел пожар.

По данным ГСЧС Украины, один из снарядов попал в нежилое двухэтажное здание. Там произошел пожар площадью 300 кв. м.

«Спасатели ликвидировали возгорание, работая в условиях угрозы повторных обстрелов. Пострадавших нет», – добавили пожарные.