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Из-за вражеских ударов горело здание в Купянске (фото)

Происшествия 13:15   24.04.2024
Виктория Яковенко
Из-за вражеских ударов горело здание в Купянске (фото) Фото: ГСЧС Украины

В результате артиллерийского удара по центру Купянска на Харьковщине произошел пожар.

По данным ГСЧС Украины, один из снарядов попал в нежилое двухэтажное здание. Там произошел пожар площадью 300 кв. м.

«Спасатели ликвидировали возгорание, работая в условиях угрозы повторных обстрелов. Пострадавших нет», – добавили пожарные.

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Фото: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 13:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате артиллерийского удара по центру Купянска на Харьковщине произошел пожар.".