Харьковщина в огне: за сутки — более полусотни пожаров в природных экосистемах
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о пожарах, возникших в регионе за сутки. Большинство возгораний произошло в природных экосистемах, ряд – из-за обстрелов.
В частности, за сутки на Харьковщине зафиксировано два пожара из-за вражеских обстрелов — в Купянском районе области и Шевченковском районе Харькова. Все возгорания погасили.
Также 54 пожара возникли в природных экосистемах, горело более 56,4 га.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: горело, ГСЧС, обстрелы, пожары, природные, харьковщина, экосистемы;
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 07:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о пожарах, возникших в регионе за сутки. Большинство возгораний произошло в природных экосистемах, ряд – из-за обстрелов.".