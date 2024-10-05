Харьковщина в огне: за сутки — более полусотни пожаров в природных экосистемах

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о пожарах, возникших в регионе за сутки. Большинство возгораний произошло в природных экосистемах, ряд – из-за обстрелов.

В частности, за сутки на Харьковщине зафиксировано два пожара из-за вражеских обстрелов — в Купянском районе области и Шевченковском районе Харькова. Все возгорания погасили.

Также 54 пожара возникли в природных экосистемах, горело более 56,4 га.