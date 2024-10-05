Live
  • Сб 05.10.2024
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

Харьковщина в огне: за сутки — более полусотни пожаров в природных экосистемах

Общество 07:49   05.10.2024
Виктория Яковенко
Харьковщина в огне: за сутки — более полусотни пожаров в природных экосистемах Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о пожарах, возникших в регионе за сутки. Большинство возгораний произошло в природных экосистемах, ряд – из-за обстрелов.

В частности, за сутки на Харьковщине зафиксировано два пожара из-за вражеских обстрелов — в Купянском районе области и Шевченковском районе Харькова. Все возгорания погасили.

Также 54 пожара возникли в природных экосистемах, горело более 56,4 га.

Читайте также: Качество воздуха значительно ухудшилось в Харькове и области – лабцентр

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 5 октября: более полусотни пожаров в экосистемах
Новости Харькова – главное за 5 октября: более полусотни пожаров в экосистемах
05.10.2024, 07:52
Без воды и окон. В Харькове ликвидируют последствия ночного авиаудара
Без воды и окон. В Харькове ликвидируют последствия ночного авиаудара
03.10.2024, 19:06
В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу
В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу
04.10.2024, 11:29
ISW: РФ продвинулась в Волчанске, вблизи Липцев СОУ провели успешную операцию
ISW: РФ продвинулась в Волчанске, вблизи Липцев СОУ провели успешную операцию
05.10.2024, 07:08
Взрывы в Харькове, атакуют КАБ: Терехов сообщил, куда прилетело
Взрывы в Харькове, атакуют КАБ: Терехов сообщил, куда прилетело
02.10.2024, 23:00
Харьковщина в огне: за сутки — более полусотни пожаров в природных экосистемах
Харьковщина в огне: за сутки — более полусотни пожаров в природных экосистемах
05.10.2024, 07:49

Новости по теме:

11:16
Масштабный пожар произошел на Харьковщине: его тушили 60 спасателей (видео)
13:15
Из-за вражеских ударов горело здание в Купянске (фото)
13:54
Горело авто и пострадали дома на Харьковщине из-за обстрела РФ (фото)
18:59
Вечером в Харькове горело заброшенное здание. Комментарий ГСЧС (фото, видео)
09:40
В Московском районе Харькова горело 9 квартир, в Киевском — склады и производственное здание

Вы читали новость: «Харьковщина в огне: за сутки — более полусотни пожаров в природных экосистемах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 07:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали о пожарах, возникших в регионе за сутки. Большинство возгораний произошло в природных экосистемах, ряд – из-за обстрелов.".