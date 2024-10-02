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Качество воздуха значительно ухудшилось в Харькове и области – лабцентр

Общество 14:44   02.10.2024
Виктория Яковенко
Качество воздуха значительно ухудшилось в Харькове и области – лабцентр Фото: ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней»

Из-за пылевой бури в Харьковской области значительно ухудшилось качество воздуха. Данные мониторинга сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

«30.09 – 01.10 содержание концентрации пыли приближалось к предельно допустимой (≤ 0,5 мг/м3), а в отдельных населенных пунктах (г. Харьков, г. Изюм, г. Лозовая, г. Красноград) находилось в пределах 0,55 – 0,81 мг/м3», – отметили в учреждении.

В лабцентре добавили, что превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе может негативно отразиться на здоровье человека. Особенно это касается уязвимых групп населения.

Специалисты рекомендуют: временно ограничить пребывание на улице, а при необходимости надевать маску или респиратор, чаще делать влажную уборку в помещениях и избегать различных тяжелых физических нагрузок на открытом воздухе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за пылевой бури в Харьковской области значительно ухудшилось качество воздуха. Данные мониторинга сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».".