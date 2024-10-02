Качество воздуха значительно ухудшилось в Харькове и области – лабцентр
Из-за пылевой бури в Харьковской области значительно ухудшилось качество воздуха. Данные мониторинга сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
«30.09 – 01.10 содержание концентрации пыли приближалось к предельно допустимой (≤ 0,5 мг/м3), а в отдельных населенных пунктах (г. Харьков, г. Изюм, г. Лозовая, г. Красноград) находилось в пределах 0,55 – 0,81 мг/м3», – отметили в учреждении.
В лабцентре добавили, что превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе может негативно отразиться на здоровье человека. Особенно это касается уязвимых групп населения.
Специалисты рекомендуют: временно ограничить пребывание на улице, а при необходимости надевать маску или респиратор, чаще делать влажную уборку в помещениях и избегать различных тяжелых физических нагрузок на открытом воздухе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: буря, воздух, качество, лабцентр, область, пылевая, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за пылевой бури в Харьковской области значительно ухудшилось качество воздуха. Данные мониторинга сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».".