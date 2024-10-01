С последствиями пылевой бури борются коммунальщики в Харькове (фото)

Коммунальщики устраняют последствия пылевой бури, накрывшей Харьков вчера, 30 сентября.

«Как рассказали в СКП «Харьковзеленстрой», пыль мгновенно оседает на поверхностях, поэтому плановые работы по поддержанию чистоты приходится проводить втрое чаще. Так, коммунальщики с самого утра моют скамейки, урны, другие элементы благоустройства в местах отдыха харьковчан», — сообщили в Харьковском горсовете.