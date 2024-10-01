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С последствиями пылевой бури борются коммунальщики в Харькове (фото)

Общество 15:17   01.10.2024
Виктория Яковенко
С последствиями пылевой бури борются коммунальщики в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики устраняют последствия пылевой бури, накрывшей Харьков вчера, 30 сентября.

«Как рассказали в СКП «Харьковзеленстрой», пыль мгновенно оседает на поверхностях, поэтому плановые работы по поддержанию чистоты приходится проводить втрое чаще. Так, коммунальщики с самого утра моют скамейки, урны, другие элементы благоустройства в местах отдыха харьковчан», — сообщили в Харьковском горсовете.

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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет
03
Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 15:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики устраняют последствия пылевой бури, накрывшей Харьков вчера, 30 сентября.".