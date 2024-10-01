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З наслідками пилової бурі борються комунальники у Харкові (фото)

Суспільство 15:17   01.10.2024
Вікторія Яковенко
З наслідками пилової бурі борються комунальники у Харкові (фото) Фото: Харківська міськрада

Комунальники усувають наслідки пилової бурі, яка накрила Харків вчора, 30 вересня.

«Як розповіли в СКП «Харківзеленбуд», пилюка миттєво осідає на поверхнях, тому планові роботи з підтримання чистоти доводиться проводити втричі частіше. Так, комунальники з самого ранку миють лави, урни, інші елементи благоустрою в місцях відпочинку харків’ян», – повідомили у Харківській міськраді.

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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 15:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники усувають наслідки пилової бурі, яка накрила Харків вчора, 30 вересня.".