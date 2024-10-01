З наслідками пилової бурі борються комунальники у Харкові (фото)

Комунальники усувають наслідки пилової бурі, яка накрила Харків вчора, 30 вересня.

«Як розповіли в СКП «Харківзеленбуд», пилюка миттєво осідає на поверхнях, тому планові роботи з підтримання чистоти доводиться проводити втричі частіше. Так, комунальники з самого ранку миють лави, урни, інші елементи благоустрою в місцях відпочинку харків’ян», – повідомили у Харківській міськраді.