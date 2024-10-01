З наслідками пилової бурі борються комунальники у Харкові (фото)
Фото: Харківська міськрада
Комунальники усувають наслідки пилової бурі, яка накрила Харків вчора, 30 вересня.
«Як розповіли в СКП «Харківзеленбуд», пилюка миттєво осідає на поверхнях, тому планові роботи з підтримання чистоти доводиться проводити втричі частіше. Так, комунальники з самого ранку миють лави, урни, інші елементи благоустрою в місцях відпочинку харків’ян», – повідомили у Харківській міськраді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: буря, коммунальщики, міськрада, пылевая, скамейки, урны, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 15:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники усувають наслідки пилової бурі, яка накрила Харків вчора, 30 вересня.".