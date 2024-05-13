Масштабный пожар произошел на Харьковщине: его тушили 60 спасателей (видео)
В поселке Васищево горело производственно-складское здание.
Как рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщения о пожаре спасатели получили 13 мая в 03:57. Отмечается, что пожар охватил всю площадь здания, которая составляла 1500 кв. м. Там хранилась готовая продукция – полиэтиленовая плёнка.
Всего в тушении возгорания участвовали 10 пожарных автоцистерн и 60 спасателей.
В 06:04 пожар удалось локализовать, в 09:40 ликвидировать полностью. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 11:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Васищево горело производственно-складское здание.".