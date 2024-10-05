Роковини кривавого удару РФ по Грозі на Харківщині: що відомо про трагедію
Рівно рік тому, 5 жовтня, сталася одна з найбільш кривавих атак армії РФ на Харківщину. Ворог завдав удару «Іскандером» по селу Гроза. Про трагедію нагадав голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ракета влучила в кафе, де проходив поминальний обід за загиблим військовим, якого перепоховали в рідному селі. 59 мирних людей загинули: 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик. Це були звичайні жителі села: пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Ворожий удар по маленькому населеному пункту забрав життя цілих родин місцевих мешканців – у декількох поколіннях. 15 сімей втратили двох або більше членів родини», – повідомив Синєгубов.
Він зазначив, що у багатьох випадках ідентифікацію проводили за допомогою ДНК-тестів. Вибухом повністю було зруйновано кафе та невеликий магазин.
Наразі встановлені особи двох ймовірних навідників, які були знайомі з жертвами.
Нагадаємо, вдень 5 жовтня 2023 року військові РФ обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов назвав імена загиблих.
11 жовтня в СБУ заявили, що визначили навідників удару по Грозі. Підозрюють двох місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами та після звільнення тих, хто виїхав до РФ, — колишнього поліцейського Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Силовики опублікували листування Мамонів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, годовщина, гроза, погибли, рф, сінєгубов, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 10:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рівно рік тому, 5 жовтня, сталася одна з найбільш кривавих атак армії РФ на Харківщину. Ворог завдав удару «Іскандером» по селу Гроза. Про трагедію нагадав голова ХОВА Олег Синєгубов.".