Роковини кривавого удару РФ по Грозі на Харківщині: що відомо про трагедію

Рівно рік тому, 5 жовтня, сталася одна з найбільш кривавих атак армії РФ на Харківщину. Ворог завдав удару «Іскандером» по селу Гроза. Про трагедію нагадав голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ракета влучила в кафе, де проходив поминальний обід за загиблим військовим, якого перепоховали в рідному селі. 59 мирних людей загинули: 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик. Це були звичайні жителі села: пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Ворожий удар по маленькому населеному пункту забрав життя цілих родин місцевих мешканців – у декількох поколіннях. 15 сімей втратили двох або більше членів родини», – повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що у багатьох випадках ідентифікацію проводили за допомогою ДНК-тестів. Вибухом повністю було зруйновано кафе та невеликий магазин.

Наразі встановлені особи двох ймовірних навідників, які були знайомі з жертвами.

Нагадаємо, вдень 5 жовтня 2023 року військові РФ обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов назвав імена загиблих.

11 жовтня в СБУ заявили, що визначили навідників удару по Грозі. Підозрюють двох місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами та після звільнення тих, хто виїхав до РФ, — колишнього поліцейського Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Силовики опублікували листування Мамонів.