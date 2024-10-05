Годовщина кровавого удара РФ по Грозе на Харьковщине: что известно о трагедии
Ровно год назад, 5 октября, произошла одна из самых кровавых атак армии РФ на Харьковщину. Враг нанес удар «Искандером» по селу Гроза. О трагедии напомнил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Ракета попала в кафе, где проходил поминальный обед за погибшим военным, которого перезахоронили в родном селе. 59 мирных людей погибли: 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик. Это были простые жители села: пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Вражеский удар по маленькому населенному пункту унес жизни целых семей местных жителей – в нескольких поколениях. 15 семей потеряли двух или более членов семьи», – сообщил Синегубов.
Он отметил, что во многих случаях идентификация проводилась с помощью ДНК-тестов. Взрывом полностью разрушены кафе и небольшой магазин.
Сейчас установлены личности двух вероятных наводчиков, которые были знакомы с жертвами.
Напомним, днем 5 октября 2023 года военные РФ обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов назвал имена погибших.
11 октября в СБУ заявили, что определили наводчиков удара по Грозе. Подозревают двух местных жителей, сотрудничавших с оккупантами и после освобождения выехавших в РФ, — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Силовики опубликовали переписку Мамонов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, годовщина, гроза, погибли, рф, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 10:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ровно год назад, 5 октября, произошла одна из самых кровавых атак армии РФ на Харьковщину. Враг нанес удар «Искандером» по селу Гроза. О трагедии напомнил глава ХОВА Олег Синегубов.".