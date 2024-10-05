Двома КАБами окупанти вдарили по селу на Харківщині: постраждав пенсіонер

По селу Нижче Солоне Борівської громади армія РФ вдарила близько 15:40. Внаслідок влучань загорілися три приватні будинки, повідомили у ХОВА.

ЗС РФ атакували село двома КАБами. Уламкове поранення отримав 87-річний чоловік. Його шпиталізували, додали в ХОВА.