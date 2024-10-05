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Двома КАБами окупанти вдарили по селу на Харківщині: постраждав пенсіонер

Події 17:00   05.10.2024
Вікторія Яковенко
Двома КАБами окупанти вдарили по селу на Харківщині: постраждав пенсіонер

По селу Нижче Солоне Борівської громади армія РФ вдарила близько 15:40. Внаслідок влучань загорілися три приватні будинки, повідомили у ХОВА.

ЗС РФ атакували село двома КАБами. Уламкове поранення отримав 87-річний чоловік. Його шпиталізували, додали в ХОВА.

Читайте також: Два бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ на 16:00

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 17:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По селу Нижче Солоне Борівської громади армія РФ вдарила близько 15:40. Внаслідок влучань загорілися три приватні будинки, повідомили у ХОВА.".