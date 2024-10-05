Двумя КАБами оккупанты ударили по селу на Харьковщине: пострадал пенсионер

По селу Нижнее Соленое Боровской громады армия РФ ударила около 15:40. В результате попаданий загорелись три частных дома, сообщили в ХОВА.

ВС РФ атаковали село двумя КАБами. Обломочное ранение получил 87-летний мужчина. Его госпитализировали, добавили в ХОВА.