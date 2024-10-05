Двумя КАБами оккупанты ударили по селу на Харьковщине: пострадал пенсионер
По селу Нижнее Соленое Боровской громады армия РФ ударила около 15:40. В результате попаданий загорелись три частных дома, сообщили в ХОВА.
ВС РФ атаковали село двумя КАБами. Обломочное ранение получил 87-летний мужчина. Его госпитализировали, добавили в ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: пострадал, рф, село, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 17:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По селу Нижнее Соленое Боровской громады армия РФ ударила около 15:40. В результате попаданий загорелись три частных дома, сообщили в ХОВА.".