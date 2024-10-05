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Двумя КАБами оккупанты ударили по селу на Харьковщине: пострадал пенсионер

Происшествия 17:00   05.10.2024
Виктория Яковенко
Двумя КАБами оккупанты ударили по селу на Харьковщине: пострадал пенсионер

По селу Нижнее Соленое Боровской громады армия РФ ударила около 15:40. В результате попаданий загорелись три частных дома, сообщили в ХОВА.

ВС РФ атаковали село двумя КАБами. Обломочное ранение получил 87-летний мужчина. Его госпитализировали, добавили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 17:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По селу Нижнее Соленое Боровской громады армия РФ ударила около 15:40. В результате попаданий загорелись три частных дома, сообщили в ХОВА.".