Авіаудар по селу на Харківщині: з’явилися фото з місця «прильоту»

Наслідки удару РФ з авіації по селу Нижче Солоне Ізюмського району опублікували в ДСНС України.

«У трьох приватних будинках та гаражі виникла пожежа, загальною площею близько 125 кв. м. Потужні вибухи спричинили сильні руйнації. Поранений 87-річного чоловіка», – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, раніше у ХОВА повідомляли, що ЗС РФ атакували село двома КАБами близько 16:40.