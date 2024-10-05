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Авіаудар по селу на Харківщині: з’явилися фото з місця «прильоту»

Події 19:00   05.10.2024
Вікторія Яковенко
Авіаудар по селу на Харківщині: з’явилися фото з місця «прильоту» Фото: ДСНС України

Наслідки удару РФ з авіації по селу Нижче Солоне Ізюмського району опублікували в ДСНС України.

«У трьох приватних будинках та гаражі виникла пожежа, загальною площею близько 125 кв. м. Потужні вибухи спричинили сильні руйнації. Поранений 87-річного чоловіка», – зазначили рятувальники.

удар КАБ село Харьковщина 05.10
Фото: ДСНС України
удар КАБ село Харьковщина 05.10
Фото: ДСНС України
удар КАБ село Харьковщина 05.10
Фото: ДСНС України
удар КАБ село Харьковщина 05.10
Фото: ДСНС України

Нагадаємо, раніше у ХОВА повідомляли, що ЗС РФ атакували село двома КАБами близько 16:40.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 19:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки удару РФ з авіації по селу Нижче Солоне Ізюмського району опублікували в ДСНС України.".