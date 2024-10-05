Авіаудар по селу на Харківщині: з’явилися фото з місця «прильоту»
Фото: ДСНС України
Наслідки удару РФ з авіації по селу Нижче Солоне Ізюмського району опублікували в ДСНС України.
«У трьох приватних будинках та гаражі виникла пожежа, загальною площею близько 125 кв. м. Потужні вибухи спричинили сильні руйнації. Поранений 87-річного чоловіка», – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, раніше у ХОВА повідомляли, що ЗС РФ атакували село двома КАБами близько 16:40.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, КАБ, пожежа, пострадал, село, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 19:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки удару РФ з авіації по селу Нижче Солоне Ізюмського району опублікували в ДСНС України.".