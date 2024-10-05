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Авиаудар по селу на Харьковщине: появились фото с места «прилета»

Происшествия 19:00   05.10.2024
Виктория Яковенко
Авиаудар по селу на Харьковщине: появились фото с места «прилета» Фото: ГСЧС Украины

Последствия удара РФ из авиации по селу Нижнее Соленое Изюмского района опубликовали в ГСЧС Украины.

«В трех частных домах и гараже произошел пожар, общей площадью около 125 кв. м. Мощные взрывы повлекли за собой сильные разрушения. Ранен 87-летний мужчина», — отметили спасатели.

удар КАБ село Харьковщина 05.10
Фото: ГСЧС Украины
удар КАБ село Харьковщина 05.10
Фото: ГСЧС Украины
удар КАБ село Харьковщина 05.10
Фото: ГСЧС Украины
удар КАБ село Харьковщина 05.10
Фото: ГСЧС Украины

Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что ВС РФ атаковали село двумя КАБами около 16:40.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 19:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия удара РФ из авиации по селу Нижнее Соленое Изюмского района опубликовали в ГСЧС Украины.".