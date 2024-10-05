Авиаудар по селу на Харьковщине: появились фото с места «прилета»
Фото: ГСЧС Украины
Последствия удара РФ из авиации по селу Нижнее Соленое Изюмского района опубликовали в ГСЧС Украины.
«В трех частных домах и гараже произошел пожар, общей площадью около 125 кв. м. Мощные взрывы повлекли за собой сильные разрушения. Ранен 87-летний мужчина», — отметили спасатели.
Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что ВС РФ атаковали село двумя КАБами около 16:40.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, КАБ, пожары, пострадал, село, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 октября 2024 в 19:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия удара РФ из авиации по селу Нижнее Соленое Изюмского района опубликовали в ГСЧС Украины.".