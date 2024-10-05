Авиаудар по селу на Харьковщине: появились фото с места «прилета»

Последствия удара РФ из авиации по селу Нижнее Соленое Изюмского района опубликовали в ГСЧС Украины.

«В трех частных домах и гараже произошел пожар, общей площадью около 125 кв. м. Мощные взрывы повлекли за собой сильные разрушения. Ранен 87-летний мужчина», — отметили спасатели.

Напомним, ранее в ХОВА сообщали, что ВС РФ атаковали село двумя КАБами около 16:40.