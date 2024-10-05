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Двоє чоловіків загинули, один – постраждав: Синєгубов про обстріли Харківщини

Події 09:00   05.10.2024
Вікторія Яковенко
Двоє чоловіків загинули, один – постраждав: Синєгубов про обстріли Харківщини скриншот

Про наслідки ударів по Харківщині за добу поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, армія РФ атакувала регіон КАБами та FPV-дроном. Є загиблі та постраждалий.

«17:05 місто Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка на площі 50 кв. м. 17:00 село Руська Лозова. Влучання КАБ в поле неподалік автошляху «Харків-Бєлгород». 16:35 місто Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджений автомобіль. Постраждав 37-річний чоловік», – повідомив Синєгубов.

У селі Першотравневе внаслідок обстрілу горів приватний будинок, там загинув 55-річний чоловік. Ще один, 35-річний чоловік, загинув через обстріл села Ізюмське.

Під ударом також було село Чернещина. Там «прилетів» КАБ, додав Синєгубов.

Читайте також: Вибухи у Харкові: росіяни атакували КАБами

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2024 в 09:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ударів по Харківщині за добу поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, армія РФ атакувала регіон КАБами та FPV-дроном. Є загиблі та постраждалий.".