Двоє чоловіків загинули, один – постраждав: Синєгубов про обстріли Харківщини

Про наслідки ударів по Харківщині за добу поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, армія РФ атакувала регіон КАБами та FPV-дроном. Є загиблі та постраждалий.

«17:05 місто Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу КАБ горіла лісова підстилка на площі 50 кв. м. 17:00 село Руська Лозова. Влучання КАБ в поле неподалік автошляху «Харків-Бєлгород». 16:35 місто Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджений автомобіль. Постраждав 37-річний чоловік», – повідомив Синєгубов.

У селі Першотравневе внаслідок обстрілу горів приватний будинок, там загинув 55-річний чоловік. Ще один, 35-річний чоловік, загинув через обстріл села Ізюмське.

Під ударом також було село Чернещина. Там «прилетів» КАБ, додав Синєгубов.