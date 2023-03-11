У неділю в Харкові запустять тільки метро. Вводиться нова схема автобусів

Метрополітен у Харкові відновить перевезення пасажирів у неділю, 12 березня, а от тролейбуси та трамваї поки не курсуватимуть. У зв’язку з цим запроваджується нова резервна схема муніципальних автобусів.

Інтервал руху на всіх лініях підземки становитиме 15 хвилин, повідомляють у пресслужбі мерії.

Також розроблена нова схема роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту – тролейбусів та трамваїв. З 12 березня у Харкові працюватимуть наступні автобусні маршрути:

№7 (трол.) (РК «вул. Дванадцятого Квітня» – ст. м. «Армійська»);

№20 (ст. м. «Наукова» – лікарня швидкої допомоги);

№22 (ст. м. «Холодна гора» – вул. Радіотехнічна);

№28 (ст. м. «Імені О. С. Масельського» – вул. Краснодарська);

№32 (ст. м. «Захисників України» – пр. Дзюби);

№33 (пр. Жуковского – ст. м. «Наукова»);

№69 (вул. Астрономічна – ст. м. «Університет»);

№45 (трол) (РК «з/с Рогань» – ст. м. «Індустріальна»);

№57 (ст. м. «Центральний ринок» – пр. Дзюби);

№58 (вул. Золочівська – Новоселівка);

№63 (602 м/р – вул. Клочківська);

№67 (ст. м. «Холодна гора» – ст. м. «Центральний ринок»);

№68 (ст. м. «Проспект Гагаріна» – вул. Колекторна);

№72 (пр. Слави – ст. м. «Центральний ринок»);

№99 (медучилище – ст. м. «Холодна гора»);

№112 (Основ’янське озеро – ринок ХТЗ);

№170 (з/с «Основа» – вул. Наталії Ужвій);

№128 (ст. м. «Проспект Гагаріна» – вул. Біологічна);

№140 (ст. м. «Центральний ринок» – вул. Беркоса);

№204 (вул. Наталії Ужвій – АС «Індустріальна»);

№206 (вул. Наталії Ужвій- АС «Героїв Праці»);

№208 (Велика Данилівка – АС «Героїв Праці»);

№222 (вул. Світла – АС «Героїв Праці»);

№243 (ст. м. «Холодна гора» – пансіонат);

№260 (з/с «Основа» – ст. м. «Захисників України»);

№272 (вул. Світла – пл. Конституції);

№273 (ст. м. «Холодна гора» – Липовий Гай);

№281 (вул. Краснодарська – ст. м. «Академіка Барабашова»);

№296 (П’ятихатки – пр. Незалежності);

№ 51 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» – РК «вул. Зубарєва»);

№52 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» – РК «759 м/р»);

№147 (м/р «Горизонт» – ст. м. «Проспект Гагаріна»);

№266 ( ст. Л. Толстого – АС «Героїв Праці»);

№24 (трол.) (602 м/р – ст. м. «Академіка Барабашова»);

№52 (вул. Гарібальді – ст. м. «Студентська»);

№5 (трол.) (аеропорт – ст. м. «Проспект Гагаріна»);

№88 (пр. Перемоги – ст. м. «Наукова»);

№221 (пр. Перемоги – ст. м. «Держпром»).