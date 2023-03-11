У неділю в Харкові запустять тільки метро. Вводиться нова схема автобусів
Метрополітен у Харкові відновить перевезення пасажирів у неділю, 12 березня, а от тролейбуси та трамваї поки не курсуватимуть. У зв’язку з цим запроваджується нова резервна схема муніципальних автобусів.
Інтервал руху на всіх лініях підземки становитиме 15 хвилин, повідомляють у пресслужбі мерії.
Також розроблена нова схема роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро та знеструмлення наземного електротранспорту – тролейбусів та трамваїв. З 12 березня у Харкові працюватимуть наступні автобусні маршрути:
№7 (трол.) (РК «вул. Дванадцятого Квітня» – ст. м. «Армійська»);
№20 (ст. м. «Наукова» – лікарня швидкої допомоги);
№22 (ст. м. «Холодна гора» – вул. Радіотехнічна);
№28 (ст. м. «Імені О. С. Масельського» – вул. Краснодарська);
№32 (ст. м. «Захисників України» – пр. Дзюби);
№33 (пр. Жуковского – ст. м. «Наукова»);
№69 (вул. Астрономічна – ст. м. «Університет»);
№45 (трол) (РК «з/с Рогань» – ст. м. «Індустріальна»);
№57 (ст. м. «Центральний ринок» – пр. Дзюби);
№58 (вул. Золочівська – Новоселівка);
№63 (602 м/р – вул. Клочківська);
№67 (ст. м. «Холодна гора» – ст. м. «Центральний ринок»);
№68 (ст. м. «Проспект Гагаріна» – вул. Колекторна);
№72 (пр. Слави – ст. м. «Центральний ринок»);
№99 (медучилище – ст. м. «Холодна гора»);
№112 (Основ’янське озеро – ринок ХТЗ);
№170 (з/с «Основа» – вул. Наталії Ужвій);
№128 (ст. м. «Проспект Гагаріна» – вул. Біологічна);
№140 (ст. м. «Центральний ринок» – вул. Беркоса);
№204 (вул. Наталії Ужвій – АС «Індустріальна»);
№206 (вул. Наталії Ужвій- АС «Героїв Праці»);
№208 (Велика Данилівка – АС «Героїв Праці»);
№222 (вул. Світла – АС «Героїв Праці»);
№243 (ст. м. «Холодна гора» – пансіонат);
№260 (з/с «Основа» – ст. м. «Захисників України»);
№272 (вул. Світла – пл. Конституції);
№273 (ст. м. «Холодна гора» – Липовий Гай);
№281 (вул. Краснодарська – ст. м. «Академіка Барабашова»);
№296 (П’ятихатки – пр. Незалежності);
№ 51 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» – РК «вул. Зубарєва»);
№52 (РК «вул. Дванадцятого Квітня» – РК «759 м/р»);
№147 (м/р «Горизонт» – ст. м. «Проспект Гагаріна»);
№266 ( ст. Л. Толстого – АС «Героїв Праці»);
№24 (трол.) (602 м/р – ст. м. «Академіка Барабашова»);
№52 (вул. Гарібальді – ст. м. «Студентська»);
№5 (трол.) (аеропорт – ст. м. «Проспект Гагаріна»);
№88 (пр. Перемоги – ст. м. «Наукова»);
№221 (пр. Перемоги – ст. м. «Держпром»).
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2023 в 22:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метрополітен у Харкові відновить перевезення пасажирів у неділю, 12 березня, а от тролейбуси та трамваї поки не курсуватимуть. У зв’язку з цим запроваджується нова резервна схема муніципальних автобусів.".