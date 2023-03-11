Сотня автобусів замінює електротранспорт у Харкові. Проїзд безкоштовний

У Харкові на маршрути виїхала сотня муніципальних автобусів. Вони дублюють рейси електротранспорту, бо він все ще знеструмлений.

Про це повідомляють у пресслужбі міськради та наголошують: проїзд у цих автобусах – безкоштовний.

“У випадку, якщо водії вимагають кошти, необхідно негайно повідомити про це за номером (099) 444-28-88”, – закликали в міськраді.

Карту автобусних маршрутів, яка працює за схемою блекауту, можна переглянути ТУТ.

Раніше спікер АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що станом на ранок 11 березня електроенергія подається всім споживачам Харкова та області. У Харкові поки що знеструмлений міський електротранспорт — метро, ​​тролейбуси та трамваї.