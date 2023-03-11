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Сотня автобусов заменяет электротранспорт в Харькове. Проезд бесплатный

Общество 10:08   11.03.2023
Елена Нагорная
Сотня автобусов заменяет электротранспорт в Харькове. Проезд бесплатный

В Харькове на маршруты выехала сотня муниципальных автобусов. Они дублируют рейсы электротранспорта, потому что он все еще обесточен.

Об этом сообщают в пресс-службе горсовета и подчеркивают: проезд в этих автобусах — бесплатный.

«В случае, если водители требуют деньги, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону (099) 444-28-88», — призвали в горсовете.

Карту автобусных маршрутов, которая работает в случае блэкаута, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Ранее спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко сообщил, что по состоянию на утро 11 марта электроэнергия подается всем потребителям Харькова и области. В Харькове пока обесточен городской электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 10:08;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на маршруты выехала сотня муниципальных автобусов. Они дублируют рейсы электротранспорта, потому что он все еще обесточен.".