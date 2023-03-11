На Харьковщине в субботу применяется график отключений света — Укрэнерго
В Харьковской области сегодня применяется график почасовых отключений света, сообщают в Укрэнерго.
«Все еще действуют сетевые ограничения в Житомирской и Харьковской областях, которые приводят к необходимости применять графики почасовых отключений. Эти графики составляются и применяются облэнерго», — отметили в НЭК.
Сообщается, что в Харькове после аварийного ремонта частично возвращена в работу одна из тепловых электростанций, а также снова работает один из объектов магистральных сетей Укрэнерго.
Критическая инфраструктура Харькова полностью запитана, продолжается работа над полным восстановлением электроснабжения региона.
Ранее спикер АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко сообщил, что по состоянию на утро 11 марта электроэнергия подается всем потребителям Харькова и области. В Харькове пока обесточен городской электротранспорт — метро, троллейбусы и трамваи.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, без электроэнергии утром оставались 15 тысяч абонентов в городе Волчанск и поселке Старый Салтов Чугуевского района, а также в поселке Слатино Харьковского района.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине в субботу применяется график отключений света — Укрэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2023 в 09:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сегодня применяется график почасовых отключений света, сообщают в Укрэнерго.".